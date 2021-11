La relación amorosa entre Jenni Rivera y José Trinidad Marín, su primer esposo y padre de 3 de sus 5 hijos, siempre estuvo llena de conflictos, sim embargo el hecho que llevo a la Diva de la banda a denunciarlo con los autoridades fue el abuso sexual de sus 2 hijas y su hermanita.

Dolores Janney Rivera Saavedra, conocida artísticamente como Jenni Rivera, fue una cantante, actriz, compositora, diseñadora, empresaria y productora estadounidense de origen mexicano, que lamentablemente murió en un accidente aéreo el 9 de diciembre del 2012

Si deseas saber qué pasó con el esposo de Jenni Rivera, a continuación La Verdad Noticias te comparte la información, así como las fechas en que fue detenido por las autoridades.

Fotos de Jenni Rivera y José Trinidad Marín

Fotos de Jenni Rivera y José Trinidad

Las fotos de Jenny Rivera y José Trinidad Marín, que se pueden encontrar en los medios, denotan la tristeza y decepción que surgió después de hacer público el tema del abuso sexual hacia sus hijas. Tanto los hermanos de Jenni Rivera como la familia de la diva se vieron envueltos en ese terrible escándalo.

¿Qué pasó con Trino Marín?

En mayo de 2007, Trino Marín fue encontrado culpable y condenado a 31 años de prisión. Ha solicitado la libertad condicional por buena conducta, pero se le ha negado. El acusado seguirá cumpliendo su condena y saldrá cuando tenga 74 años.

El juicio de Trino Marín fue relativamente rápido y el 10 de mayo de 2007 fue declarado culpable de seis de los nueve cargos que pesaban en su contra y posteriormente condenado a 31 años de prisión, esto representó un alivio para la familia e hijos de Jenni Rivera, pues en octubre de 2006 fue dejado en libertad bajo fianza.

¿Cuándo detuvieron a Trino Marín?

¿Cuándo detuvieron a Trino?

El arresto de Trino Marín fue el 24 de abril de 2006. Ocurrió un sábado, el prófugo fue detenido en California, Gustavo Rivera fue quien dio la noticia a diversos medios del espectáculo, a él le había avisado Rosie quien se dice estuvo en el lugar: “Yo no estaba ahí, la Rosie me llamó y me dijo que estaba detenido. Por ahora no creo que tenga fianza ni nada“, dijo el hermano de Jenni a los medios.

Marín tenía 43 años cuando se vio de cara a la ley, tenía nueve años escondiéndose y aunque no se dieron detalles de la vida que llevó, en la serie de Netflix de Mariposa de Barrio se tocó un poco el tema.

En el episodio 66 de la serie de Telemundo se relata que tanto Rosie como su mamá, Rosa Saavedra, estuvieron presentes en el operativo, además de que el personaje de Trino se decía “inocente” en la ficción. Posteriormente Jenni Rivera y José Trinidad Marín se encararon en el juicio donde fue condenado.

