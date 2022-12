¿Jenni Rivera y Grupo Firme tendrán canción juntos? Esto es lo que se sabe

El pasado 9 de diciembre de 2022 se cumplieron 10 años de la trágica muerte de Jenni Rivera, una de las exponentes más importantes del regional mexicano, por lo que se planeaba a manera de homenaje hacer una colaboración con el Grupo Firme.

Y es que esta forma de hacer canciones no es nueva, pues lo hemos visto con el reciente lanzamiento de temas de Juan Gabriel con distintos artistas en Los Dúo 3, sin embargo parece ser que no todo ha salido como lo habían planeado.

Y es que la familia de la llamada Diva de la banda es muy recelosa con el legado de Jenni pues, como te dijimos en La Verdad Noticias, recientemente entraron en una controversia con Telemundo quien sacó un documental que analiza la muerte de la cantante y que no tiene la aprobación de los mismos.

Familia de Jenni habla del dueto con Grupo Firme

A pesar de que las negociaciones ya estaban sobre la mesa, y se tenía planeado que se utilizaría una grabación de La Diva de la Banda a la que se le complementaría con la voz de Eduin Caz y la compañía del Grupo Firme, el hermano de la cantante ha ahondado sobre esto.

Según Juan Rivera, hermano de la cantante, la familia se habría negado a dar el visto bueno sobre el proyecto con Grupo Firme, por lo que no veríamos una colaboración entre ellos, lo que deja a muchos fans, tanto de Jenni como de Grupo Firme, con ganas de haber escuchado esta canción.

"Queríamos reventar todo, éxito tras éxito, darle por todas partes y una de esas cosas era un tema con ellos. Que al final de cuentas no se logró dar". Expresó,

Además, dijo que ya se había hablado con el mánager de Grupo Firme y que el tema también estaba en proceso de selección para grabarse en cuanto la banda volviera de viaje .

"A mí me pusieron el alto y ya. A alguien no le ha parecido. Alguno de mis sobrinos, no sé quién, pensaron que no era buena idea. yo dije: '¿Cómo no va a ser buena idea? es Firme, son dos monstruos en un tema'".

Aún así, Juan fue cuestionado sobre quién fue la persona a la que no le pareció y se negó a contestar argumentando que no quiere problemas con su familia.

Así fue la muerte de Jenni Rivera

La Diva de la Banda falleció un 9 de diciembre de 2012

Fue el pasado 9 de diciembre de 2012 cuando se dio a conocer la noticia de que la cantante Jenni Rivera junto a su publirelacionista, su maquillista, su estilista y su abogado.

La llamada Diva de la banda terminó un concierto en la Arena Monterrey, por lo que tomó un vuelo en dirección a Toluca que perdió la comunicación al poco tiempo de despegar.

La aeronave cayó en picada en el municipio de Iturbide en Nuevo León, del accidente no sobrevivió nadie y se realizó una investigación que determinó que fue causado por un malfuncionamiento de la nave en la que viajaba.

