Jenni Rivera supera a Selena como la "leyenda" con más top 5 en Billboard

Jenni Rivera y su disco “Mariposa de Barrio” (Banda sonora de la Serie ) debutan en el puesto número 5 en el Billboard Album Regional Mexicano. Carta fechada el 27 de marzo.

Con esto, el total de los “Top ten” en el recuento de la fallecida cantante sube a 14, y su total de Top 5 en las listas de éxitos aumenta a 13.

Notablemente, entre las mujeres, Rivera ahora tiene la mayor cantidad de top cinco sets en la lista de 36 años, rompiendo un empate con su compañera leyenda Selena, quien tiene 12. Selena todavía lidera en términos de top 10 entre las mujeres, con 14.

Entre todos los artistas, Vicente Fernández tiene la mayor cantidad de top 10 y top 5, con 49 y 41, respectivamente.

La banda sonora de 15 pistas se convierte en la primera presentación de Rivera desde noviembre de 2016 cuando Paloma Negra Desde Monterrey, fue campeona de siete semanas, se lanzó en la cima de la lista

El set es el único otro álbum de un acto femenino en el recuento actual (No. 18 en su 22ª semana).

Mariposa de Barrio toma su nombre de la serie biográfica homónima de Netflix basada en la autobiografía de Rivera Unbreakable: My Story, My Way (2013).

Mariposa, la banda sonora, comienza con 2,000 unidades de álbumes equivalentes obtenidas en la semana que termina el 18 de marzo, según MRC Data, y su suma inicial proviene principalmente de la actividad de transmisión.

Al mismo tiempo, la cantante de "Contrabando" se convierte en la primera mujer en debutar en el top 10 del conteo desde que Entre Botellas, de su hija Chiquis Rivera, se inclinó en el número 1 en la lista con fecha del 31 de marzo de 2018.

Al mismo tiempo, Mariposa se convierte en el undécimo top 10 consecutivo de álbumes regionales mexicanos de Rivera, que se remonta al álbum número 1 Jenni (2018).

