Jenni Rivera sigue generando dinero aun muerta y esta es la cuantiosa cantidad

Como es bien sabido, el 9 de diciembre del 2012 la cantante Jenni Rivera perdió la vida tras un accidente aéreo, dejando a sus fans con un nudo en la garganta y a sus familiares con el corazón destrozado.

Si bien la cantante era una de las que más ganancias genera en cuanto al género regional se refería, tras su muerte sus ingresos aumentaron, pues sus canciones se fueron a lo más alto de la lista de popularidad.

De hecho, unas horas antes de su muerte, había dado un concierto en la arena Monterrey en el estado de Nuevo León, con un lleno de 17 mil personas, concierto que duró cerca de 4 horas.

Ese mismo día, su disquera le dio un Disco de Oro y de Platino, y por si fuera poco, ella estaba trabajando en el programa La Voz México, lo que la convertía en una de las intérpretes más importantes del momento.

Después del desplome de su avión las familias de las víctimas fueron indemnizadas con 10 millones de dólares, entre ellas, por supuesto, las hijas de la Diva de La Banda.

¿Quién se quedó con el dinero de Jenni Rivera?

Tras su muerte, fue valuada en 25 millones de Dólares

Tras su muerte, la persona encargada de administrar las ganancias de la cantante es su hermana Rosie, quien es su albacea, y que manejó la fortuna de 25 millones de Dólares de la empresa Jenni RIvera Enterprises, que engloba todo el trabajo de la famosa.

De 2012, hasta 2014 la fortuna se incrementó de manera exponencial a una cantidad de 300 millones, mismos que sirvieron para otorgar a los hijos de la fallecida.

Sin embargo, quien no recibió dinero de la cantante fue su hija, la influencer Chiquis RIvera, quien se encontraba fuera del testamento, pero su tía no la desamparo, y si bien no fue “Heredera”, obtuvo un puesto en la empresa, en donde percibió un sueldo bastante alto.

¿Cuánto dinero ganaba en sus conciertos?

Rivera, la intérprete de Contrabando ganaba en sus conciertos entre 180 mil y 250 mil pesos por lo que sus presentaciones, más su marca de ropa, más sus discos, y toda su fortuna sumaban al momento de su muerte, 25 millones de dólares.

Lo anterior hizo que la revista forbes considera a la cantante como una de las 50 “ricos muertos” es decir, personas que han fallecido teniendo más dinero, en donde comparte lista con Whitney Houston, Marilyn Monroe, entre otras.

Actualmente la “Tía Rosie” renunció a ser albacea de Jenni Rivera, y es ahora su hijo Michael RIvera quien reveló que no hay quien se haga cargo del manejo del patrimonio, pero esperan encontrar a la persona más adecuada para el puesto, que tenga trayectoria, conozca de negocios, y conozca de la vida de la cantante.

¿Quién crees que se haga cargo de los bienes de Jenni Rivera?