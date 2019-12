Jenni Rivera le pidió consejos de seguridad a Mario Quintero antes de morir, ¡tenía miedo!

“La diva de la banda” Jenni Rivera sabía que su vida corría peligro antes de morir, puesto que en varias ocasiones recibió amenazas de muerte por parte de grupos delictivos del norte y centro del país. Ante el peligro inminente Jenni Rivera se contactó con el líder de la agrupación Los Tucanes de Tijuana, el músico Mario Quintero.

Fue el mismo Mario Quintero quien reveló esta información, después de que saliera a la luz la entrevista que tuvo Jenni Rivera con el ejecutivo de radio Pepe Garza, donde la cantante afirmó que había recibido amenazas contra su persona y que estaba en riesgo de muerte si se presentaba nuevamente en México.

"Solamente me acuerdo que me llamó y me pregunto que si podía ir a trabajar a un estado y le dije. 'Si no tiene problemas adelante', yo creo que donde uno tiene problemas no debe estar y donde no tengas problemas puedes ir", comentó Mario Quintero sobre su plática con Jenni.