¿Jenni Rivera le fue INFIEL a Esteban Loaiza en su matrimonio? Él lo aseguró

Aunque han pasado ocho años desde la desafortunada muerte de la cantante Jenni Rivera, los rumores sobre su vida no terminan. Y es que fue acusada por su ex esposo, el ex beisbolista Esteban Loaiza, de haberle sido infiel durante su matrimonio.

La relación de la “Diva de la Banda” y el ex pelotero fue muy polémica desde el principio. Sin embargo, el matrimonio parecía funcionar bien hasta que la pareja decidió separarse en 2012 (justo antes del mortal accidente de la cantante).

El doloroso motivo de divorcio era que descubrió que su hija mayor Janney “Chiquis” Rivera, presuntamente tuvo un amorío con Esteban. La Gran Señora supuestamente tenía las pruebas de que su hija y su entonces esposo tuvieron un encuentro sexual en su propia casa.

Jenni había instalado cámaras de seguridad dentro de su hogar y ahí fue que encontró el video donde Chiquis salía del cuarto donde dormía Loaiza con Jenni, pero en ese momento la artista no estaba.

Jenni tuvo un fuerte conflicto con Chiquis desde que supuestamente descubrió el engaño con Esteban/Foto: Univisión

En las imágenes, Janney presuntamente se estaba acomodando la ropa al dejar la habitación, lo que hizo que Jenni ya no tuviera dudas del engaño. Este momento fue uno de los más difíciles para la Diva de la Banda, y desde eso tuvo un distanciamiento de su hija mayor.

¿Jenni Rivera también le fue infiel a Esteban Loaiza?

Cuando Chiquis decidió lanzar su libro titulado “Perdón” en 2015, donde negó el amorío entre ella y Esteban, el ex beisbolista confesó en una entrevista en el programa “Primer Impacto”, que él nunca tuvo ninguna relación con Chiquis, sin embargo, le dolió mucho descubrir que la cantante sí lo engañó.

Se dice que el hombre con el que posiblemente Jenni Rivera cometió la infidelidad es “Ferny”, el novio que tuvo justo antes de casarse con Loiaza, y quien incluso le llamó la cantante justo antes de su boda con Esteban.

¿Crees que Jenni Rivera le fue infiel a Esteban Loaiza?, ¿Consideras que Chiquis y Esteban dijeron la verdad sobre su supuesta aventura? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

