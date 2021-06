Jenni Rivera estuvo a punto de ser secuestrada en Tamaulipas

Juan Rivera, hermano de Jenni Rivera, compartió un video en su canal de YouTube donde revela que “La Diva de la Banda” estuvo a punto de ser secuestrada en Reynosa, Tamaulipas. Cabe destacar que el productor musical hace esta confesión por petición de los fans, quienes le han pedido que cuente anécdotas sobre la fallecida cantante.

De acuerdo a Juan, la intérprete de ‘La Gran Señora’ había sido amenazada con ser privada de su libertad si llegaba a presentarse en la ciudad de Reynosa. Dicha situación le causaba conflicto, pues no quería defraudar a sus fans pero tampoco quería exponer su vida ni preocupar a su familia.

Jenni Rivera recibió amenazas de secuestro en la ciudad de Reynosa.

“Recuerdo que esta vez mi hermana no hallaba qué hacer. Esta vez si estaba difícil el show. Jenni, por mucho tiempo de su carrera, se rumoraba de que la iban a dañar o de que la iban a secuestrar o de que iba a pasar esto o iba a pasar aquello”, mencionó para su canal de YouTube mientras iba manejando por la carretera.

Más de 100 militares cuidaron a La Diva de la Banda

Todo comenzó cuando “La Diva de la Banda” recibió una llamada por parte de una persona que supuestamente pertenecía al FBI, quien le suplicó que no viajara a Reynosa, pues había el rumor de que alguien en esa ciudad había hecho planes de privarla de su libertad.

Asimismo, aseguró que su hermana no tenía problemas con nadie, lo cual le hizo desconfiar de aquel rumor que aseguraba que su vida corría peligro en Tamaulipas: “Jenni no tenía broncas con nadie, no estaba metida en esos ped… Entonces, ella no lo creía”.

Tras esta situación, la cantante Jenni Rivera decidió cancelar su show, pero ella no contaba con que las personas de dicho evento la amenazaran con tener encerrado a los miembros de su banda y a su representante si ella no acudía a dar su presentación en Reynosa.

Por tal motivo, ella decidió cumplir su compromiso pese a las amenazas de secuestro, pero antes solicitaron protección a un grupo de militares, quienes resguardaron su seguridad hasta que terminó su compromiso en el palenque: “Si iba a haber un secuestro por esa gente, pues iba a estar muy canijo con unos 100 militares que mandaría el gobierno”.

¿Cómo fue la muerte de Jenni Rivera?

Jenni Rivera perdió la vida en medio de un accidente aéreo ocurrido un 9 de diciembre de 2012.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Jenni Rivera murió el 9 de diciembre del 2012 en los cerros de Iturbide, Nuevo León. Su deceso ocurrió luego de que la aeronave Learjet 25 tuviera un accidente aéreo, el cual provocaría su desplome en dicho lugar.

El sitio donde murió la cantante se ha convertido en un atractivo turístico de Iturbide, pues la noticia de su fallecimiento se hizo viral a nivel internacional. Además, se filtraron fotografías que mostraban al avión destrozado, al igual que las pertenencias de los tripulantes, así como partes del cuerpo, las cuales se desprendieron a causa de la fuerza del impacto.

Fotografías: Redes Sociales