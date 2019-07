Jenni Rivera: cuando ignoró predicciones de Mhoni Vidente y terminó en la tumba

La suerte, la brujería y las predicciones no son tema de juego, aunque muchas veces personas escépticas duden de los poderes de videntes, sin embargo, Mhoni Vidente ha demostrado en múltiples ocasiones que tiene poderes más allá de los de un humano común y corriente.

Y es que ya son varias veces en las que Mhoni Vidente acertó a alguna tragedia, fortuna, o desastre natural, como por ejemplo lo más reciente, cuando predijo sismos en varias partes de México y California, y evidentemente acertó.

Otro de los claros ejemplos es haber predicho el nombramiento del Papa Francisco como el primer pontífice latino, o bien, premios en los Oscar para Alejandro González Iñárritu, y Alfonso Cuarón.

Pues el caso de la Diva de la banda no fue la excepción, pues Mhoni Vidente predijo que a Jenni Rivera le esperaba una desgracia, por lo que le dijo que estuviera preparada, esto lo comentó a través de la más reciente emisión del programa Hoy.

Mhoni Vidente platicó que unos días antes de su muerte se topó con Jenni Rivera, y le dijo que había visto un cuervo negro detrás de ella, que era como un demonio que la quería atrapar, sin embargo, Jenni Rivera hizo caso omiso de las advertencias de la vidente.

“Ella me dijo textualmente: Mira Mhoni yo no creo en la brujería, no creo en la Virgen, la respeto porque yo soy cristiana, y te lo juro que voy a estar rezando para que me encomienden”, le dijo Jenni Rivera a Mhoni Vidente.

Además, el 2 de diciembre del 2012, Mhoni Vidente fue invitada al programa Sabadazo donde también predijo que le esperaba una tragedia a la Diva de la banda, a ella y a 7 personas más, quedando todo bajo testimonio de las cámaras y los televidentes.

Dicho y hecho, Jenni Rivera falleció a través de un accidente aéreo el 9 de diciembre del 2012, junto con 7 acompañantes integrantes de la tripulación, y amigos de la cantante. Solamente fueron encontrados algunos restos de su cuerpo.