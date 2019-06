Jenni Rivera: Vida de "La Diva de Banda" será llevada al cine.

La fallecida cantante Jenni Rivera siempre tuvo la ilusión de que su vida fuera llevada a la pantalla grande, en esta ocasión ha salido a la luz que el proyecto anhelado parece se hará realidad, pues la película basada en la vida de "La Diva de la Banda" se encuentra oficialmente en curso; todo esto gracias a la sociedad entre Jenni Rivera Enterprises y Mucho Más Media y De Line Pictures.

Al cine la vida de Jenni Rivera.

Luego de siete años de su sorpresivo deceso se ha dado a conocer mediante un comunicado por parte de la sociedad mencionada que la cinta se llevará a cabo. El filme por el momento no tiene nombre, pero si intentará dar a conocer la esencia de la desaparecida cantante Jenni Rivera y de todo lo que pasó a lo largo de su carrera para hacerse de un lugar en el sitio de la música de banda en donde predominan los hombres.

"Ha tardado mucho tiempo", dijo su hermana Rosie Rivera en una entrevista el lunes.

Se informó que la cinta se encuentra en las primeras etapas, en donde la guionista Kate Lanier, conocida por la cinta biográfica de Tina Turner (“What’s Love Got To Do With IT”) se encuentra trabajando en el guion. Por ahora no se tiene a un director para llevar la vida de Jenni Rivera al cine y tampoco un elenco seleccionado.

Rosie Rivera asegura película de Jenni.

Al cine la vida de Jenni Rivera

La conocida como “La Diva de la Banda” perdió la vida el pasado 9 de diciembre de 2012 a la edad de 43 años en un accidente aéreo, en donde de igual manera seis personas más fallecieron.

Te Puede Interesar: Taylor Swift es comparada con Jenni Rivera (FOTOS).

Jenni Rivera nació en el Estado de California, dejando cinco hijos y un par de nietos. La cantante se encontraba en la cima de su carrera cuando perdió la vida y en ese momento ya había vendido unos 15 millones de discos y recibida múltiple nominación al Latin Grammy y dos Premios Billboard de la Música Mexicana. Incluso protagonizó con su familia su propio reality show.

Al cine la vida de Jenni Rivera.

Su hermana de Jenni Rivera recordó que cuando le preguntaron sobre una película de “La Diva de la Banda” cuando recién falleció, mencionó que en ese momento era pronto para la familia; pero con el tiempo era un proyecto que se tenía que realizar.

Rosie y Jenni Rivera.

Es probable que la película de la vida de Jenni Rivera sea en inglés con algo de español, donde de igual manera habrá música inédita de la cantante; además de que los socios que preparan el filme dijeron que en la cinta se estará honrando su legado y compromiso para inspirar y ayudar a las personas. Por ahora no se tiene la fecha del estreno para la película.