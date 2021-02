Jenni Rivera: Todo lo que debes saber sobre la vida de "La Diva de la Banda"

La vida de Dolores Janney Rivera Saavedra, mejor conocida como Jenni Rivera siempre fue un calvario de emociones. En el año 2012 falleció pero actualmente sigue teniendo un enorme club de fans que no dejan de cantar sus canciones y de recordarla cada nueve de diciembre, día que se estrelló la avioneta en donde viajaba después de un show en Monterrey.

La “Diva de la Banda” dejó un enorme hueco en los corazones de sus seguidores. Cuando se dio a conocer la noticia de su muerte las fans lloraban y lamentaban que la imponente mujer apodada también como “La Gran Señora”, hubiera sufrido ese ascendente que le arrebató la vida, dejando huérfanos a cinco niños.

Además que días antes de su muerte, Jenni había estado en el ojo del huracán tras filtrarse un terrible rumor que le rompió el corazón en mil pedazos y que hizo que se alejara de su hija mayor, Chiquis, ya que La Diva de la Banda se enteró que su último esposo, Esteban Loaiza la había engañado con su primogénita, sin embargo esto jamás se pudo comprobar.

Serie de Jenni Rivera terminó con los escándalos

La familia de Jenni se encargó años más tarde de producir la serie sobre su vida desde que era tan solo una niña y en esta secuencia negaron totalmente que Chiquis Rivera tuviera una relación sentimental con Esteban Loaiza. En los últimos capítulos de la producción, nos cuentan que todo se trató de cizañas y chismes infundados pero lamentablemente La Diva jamás pudo arreglar ese asunto con Chiquis y partió del mundo terrenal con esa herida en el alma.

Jenni Rivera también tuvo muchos amores, la hermosa mujer siempre presumió en sus canciones que podría quedarse soltera pero jamás sola, y como vimos también en la serie, ella siempre fue muy entregada a los hombres con los que compartió el techo. Muchos la describen “como una mujer muy humana y cálida que te hacía sentir en casa o que te cobijaba en un abrazo” y hasta el momento ese mismo sentimiento vive en sus canciones.

Jenni Rivera partió de esta vida con muchas canciones, álbumes y grandes premios además que hizo una enorme fortuna a través de su nombre ya que con este también se género una marca de maquillaje. Por otra parte es bien sabido que no solo tenía talento en el canto sino que también en los negocios ya que antes de ser la estrella del regional mexicano tuvo muchos trabajos en los que no le iba nada mal.

Jenni Rivera triunfó en los escenarios

Afortunadamente su familia logró convencerla de entrar en el gremio musical ya que ella se negaba rotundamente a pararse en un escenario pero cuando lo hizo por primera vez fue un trampolín para seguir hasta hacer todo un imperio a través de sus canciones. Jenni Rivera pasó de vivir en lugares pequeños con sus hijos a poder tener el dinero suficiente como para comprar mansiones enteras en los mejores vecindarios de Estados Unidos.

Jenni Rivera logró el respeto de miles de personas en el gremio artístico, se codeaba con grandes personalidades, empresarios y periodistas de renombre con los que tenía una estrecha relación de amistad. Algunos artistas han contado que siempre era un gran honor toparse a Jenni tras los escenarios durante algunos eventos ya que era una mujer que siempre tenía una sonrisa en el rostro.

Su camino al éxito estuvo lleno de baches también, abusos y decepciones la marcaron pero al mismo tiempo la hicieron más fuerte para sobrellevar todas las adversidades que la vida le ponía enfrente. Tuvo que atravesar desde problemas familiares hasta conflictos legales pero en sus últimos años de vida se podría decir que se coronó como una de las máximas exponentes del regional mexicano.

Los hijos de Jenni Rivera

La “Diva de la Banda” tuvo cinco hijos, de los cuales solo su primogénita continuó sus pasos en la música regional. En su primer matrimonio con José Trinidad Marín tuvo a Chiquis, Jacqie y Michael. De su segundo enlace matrimonial con Juan López, Rivera procreó a Jenicka y a Johnny. Sus cinco hijos siguen honrando a su madre y recordándola cada día, suelen llenar sus redes sociales con detalles bellos en cada 10 de mayo o en el día de su cumpleaños.

Chiquis y Jacqie, siguieron los pasos de su bella y talentosa madre en el mundo de la música, mientras que Jenicka produce contenido de salud y belleza en las redes sociales. En cuanto a Michael, el joven se dedica a pintar muros artísticos, mientras que Johny aspira a involucrarse en los negocios de la familia Rivera y al ser el más pequeño de todos le fue muy difícil tener que crecer ante la difícil ausencia de madre y bajo el cuidado de su hermana mayor, su tía y su abuela.

Sus cinco hijos también han estado envueltos en escándalos pero seguramente su mamá los instruyó bien sobre cómo atravesar estos y salir victoriosos de las polémicas ya que su distinguida madre siempre estuvo involucrada en diferentes controversias directa o indirectamente pero al final sus fans la seguían apoyando y le mostraban gran amor y cariño a cada paso que daba. Cada canción que publicaba se convertía en un rotundo éxito gracias al gran amor de su gente.

Los escándalos de Jenni Rivera

Corría el año 2008 cuando se filtró un video sexual donde aparecía con un integrante de su banda, con quien tuvo un romance. La grabación en el que la Diva de la Banda aparecía en un encuentro sexual solo mostraba su rostro y no el de su compañero, por lo que fue su imagen la más afectada. Entre lágrimas Jenni Rivera confirmó la existencia del video, que no era uno, sino dos que habían sido robados de su casa. Estos videos se divulgaron rápidamente de celular en celular convirtiéndose en un fuerte escándalo.

En el año 1992, Janney se enteró que su primer esposo, José Trinidad Marín, mejor conocido como “Trino” abusó sexualmente de sus dos hijas “Chiquis” y Jacqueline, y también de su hermana menor, Rosie Rivera. “La Gran Señora”, procedió de inmediato a levantar la denuncia contra este hombre sin embargo el delincuente logró huir y estuvo prófugo por nueve años. Su captura llegó hasta el 2006 gracias a que Rosie se lo topó en un restaurante y la policía pudo capturarlo en el mes de abril.

Como ya te lo mencionamos, otra de las grandes polémicas en la vida de Jenni fue el presunto amorío entre Chiquis y su esposo Esteban Loaiza. La “Diva de la Banda” anunció su separación en el año 2012 tras los fuertes rumores que señalaban aun romance entre Chiquis y Loaiza sin embargo el deportista confirmó en una entrevista que todo era falso. “Lo único que había entre nosotros era pura comunicación, para el bien, para estar todos bien y tranquilos, y especialmente para que no se estresara Jenni”, dijo a la prensa.

Jenni Rivera y los hombres de su vida

Trino Marín

Su primer amor y el que le causó la mayor decepción en su vida fue José Trinidad Marín, con este hombre se casó en su adolescencia y tuvo tres hijos. Tuvo un pasado muy doloroso ya que este sujeto abusó de sus hijas y de su hermanita pero afortunadamente se hizo justicia y este hombre sigue en la cárcel ya que fue sentenciado a 31 años de prisión.

Juan López

El segundo hombre con el que Jenni Rivera se casó fue Juan López Pardo a quien conoció en un centro nocturno y con quien procreo a dos hijos más. Este hombre fue arrestado en Estados Unidos por cruzar ilegalmente inmigrantes mexicanos. Posteriormente la pareja se separó y el proceso legal le quitó mucho tiempo, dinero y energía a Jenni Rivera, se dice que fue una tortura para ella. En el año 2009, Juan López falleció en la cárcel por una pulmonía.

Esteban Loaiza

Su tercer y último esposo fue el ex beisbolista, Esteban Loaiza con quien contrajo nupcias el 08 de septiembre del año 2010 en Simi Valley, Estados Unidos. Como ya te mencionamos, fue en el año 2012 que Jenni anunció su separación por los fuertes rumores que apuntaban a que este hombre le había sido infiel con su propia hija.

Fernando “El Pelón”

Por último pero no por eso menos importante, tenemos a Fernando “El Pelón”, un hombre que muchos reconocen como el gran amor de la vida de Jenni y con quien se dice que Rivera fue realmente feliz. Su sobrenombre era repetido infinitamente por Jenni en cada uno de sus conciertos y solía terminar en llanto cada que le dedicaba canciones. Fernie y Jenni durante 10 años vivieron un amor intenso e intermitente.

Jenni Rivera y la teoría sobre que sigue viva

Tanto es el fanatismo de los seguidores de la cantante que incluso han surgido teorías sobre que sigue viva. La más reciente sucedió en el año 2019 cuando algunos internautas divulgaron videos de una youtuber de recetas de cocina que hablaba con el mismo tono que Jenni además que gustaba de tener decoración de mariposas (símbolo de Jenni Rivera) y que además en algunos capítulos mostraba el tequila de la Diva de la Banda.

Esto fue suficiente para crear miles de reacciones en redes sociales y videos sobre este tema ya que cada vez parecía más real que Jenni Rivera realmente seguía viva. Algunas personas incluso mencionaron qué tal vez estaba bajo protección de testigos y había fingido su muerte para salvar su vida ya que en sus últimos años sufrió de un par de amenazas.

Al final no hubo pruebas y la mujer que realizaba los videos de recetas de cocina no quiso seguir compartiendo contenido para no ser parte de esta teoría que no tenía bases sólidas más que el parecido en la voz y algunos simbolismos, así que como todo en internet, el tema pasó desapercibido en un par de meses.

Libro de Jenni Rivera

El libro de 150 páginas, editado por los hijos de la Diva de la Banda, muestra al amor de su vida Fernando “El Pelón” con bigotes y el pelo rapado, sonriendo de lado y abrazando a Jenni y Jacqie, una de los cinco hijos de la cantante. La foto no tiene fecha pero dice que fue tomada cuando Rivera estaba de gira en Chicago, Illinois.

Eso no es todo, el libro de fotos de Jenni Rivera, publicado por Atria Books a fines de octubre, incluye imágenes de la cantante con su familia, amigos, admiradores y artistas como Paulina Rubio, Vicente Fernández y Ricky Martin. También tiene apuntes de pensamientos y fotos de su boda con el pelotero Esteban Loaiza, su último esposo.

Este libro se vendió como pan caliente por todos los escándalos y controversias que hubo en la vida de Jenni. Todos querían saber la verdad contada por ella aunque al final fue editado por sus herederos, este libro cuenta a detalle los sentimientos de la Diva de una manera más personal. Por otra parte, pone fin a muchas especulaciones y difamaciones.

Historia de amor de los padres de Jenni Rivera

Si eres fan de Jenni Rivera, sabes perfectamente quién es don Pedro Rivera, el padre de la Diva de la Banda tuvo una gran historia de amor con Doña Rosa Saavedra. En el año de 1958 los padres de Jenni se conocieron en un concurso de canto en Hermosillo, Sonora. Pedro tenía 15 años y Rosa 14, él era vendedor de lotería y fue gracias a un billete que no pudo vender y terminó por ser el ganador que tuvo dinero para viajar a Guadalajara con su amada.

A pesar que su suegro lo denunció por fugarse con la menor y haber ido a la cárcel, su historia continuó. Cuando salió de prisión fueron a vivir a casa de los papás de don Pedro. Ocho años después, este hombre decidió atravesar la frontera con Estados Unidos de manera ilegal y llegó a Fresno, California, en donde comenzó a trabajar en el campo, después se convirtió en vendedor ambulante. Luego vino su carrera como cantante para después convertirse en productor musical de su empresa Cintas Acuario.

Los hijos de don Pedro y doña Rosa, hermanos de Jenni Rivera

Pedro Rivera y Rosa Saavedra tuvieron a sus primeros dos hijos en México, Pedro JR. Y Gustavo son los hermanos mayores de “La Gran Señora”. Posteriormente Rosa cruzó hacia Estados Unidos estando embarazada de Jenni Ruvera quien fue la primera en nacer en el país vecino en el año de 1969. Luego llegaron al mundo Lupillo Rivera en 1972, Rosie en 1981 y Juan.

Lo que muchos no saben es que don Pedro Rivera tuvo un hijo más en el año 2002 con Erika Alonso y en ese mismo año, la señora Rosa puso fin a su cuento de amor y le pidió el divorcio, terminando con un romance que duró muchos años pero que presuntamente todo se derrumbó por la infidelidad de don Pedro Rivera. En la serie pudimos ver varios capítulos sobre esta parte en la vida de Jenni en donde le dedica a su madre varias canciones.

Los vestuarios de la Diva de la Banda

Jenni Rivera amaba los enormes vestidos que marcaban su hermosa figura. Muchos de ellos se han vuelto icónicos y cuando falleció, la gente se preguntó qué sería de esta enorme colección de maravillosas piezas de alta costura ya que algunas de sus piezas más famosas estaban hechas por los diseñadores más reconocidos de México y seguramente están valuados en miles de pesos.

Uno de los vestidos más recordados de Jenni Rivera fue el que se convertía en una hermosa y colorida mariposa cuando levantaba los brazos, este es hasta la fecha uno de los vestuarios que los fans recuerdan con cariño.

Jenni amaba seleccionar vestuarios muy coloridos, gustaba mucho de los colores rosa y amarillo, le encantaba la combinación de estos colores dominantes que denotaban la gran alegría y buena vibra de Jenni en los escenarios. También llegó a tener hermosos y elegantes vestidos negros que combinaban cuando cantaba junto al mariachi.

Entre controversias, polémicas y un rotundo éxito en el gremio musical, Jenni Rivera tuvo una vida muy interesante y logró sacar adelante a sus cinco hijos a base de mucho esfuerzo y dedicación. Para muchas personas en México y muchas partes del mundo, la intérprete de “Resulta”, fue un gran ejemplo de vida y una mujer digna de admirar.

