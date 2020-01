Jenni Rivera: Papá de la cantante estrena tema de reguetón ranchero (VIDEO)

Pocos sabíamos que Pedro Rivera, quien es mejor conocido como el padre de la fallecida cantante Jenni Rivera también era músico, y dicha noticia fue descubierta que la manera más vergonzosa posible, pues el señor acaba de lanzar un sencillo en donde combina el género ranchero con el reguetón.

El tema lleva por nombre: ‘El Tra’, una canción con una extraña fusión de reguetón ranchero con el que Pedro Rivera busca mantenerse vigente en el gusto del público a sus más de 70 años de edad.

Además de ser su primer intento por incursionar en la música urbana, la canción que acaba de lanzar el padre de ‘La Diva de la Banda’ es una colaboración con los reguetoneros OG El Movimiento y Juanito ‘El Millonzuki’.

Más que la propia canción, es el video musical lo que en realidad sume a quienes lo visualizan en una profunda pena ajena, pues en el clip se puede ver al señor Pedro Rivera siendo ‘sabroseado’ por dos modelos quienes se bailan sobre él con vestidos muy entallados.

En la canción se puede notar la alta autoestima que tiene el también actor, compositor y productor Pedro Rivera al cantar la frase:

“Dile que no se desespere, llevo la experiencia de las mujeres, a don Pedrito todas prefieren, la que me odia en el fondo me quiere”.