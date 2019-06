Jenni Rivera: Chiquis Rivera revela reproche a "La Diva de la Banda".

A falta de unos cuantos días para que se lleve la conmemoración del cumpleaños 50 de Jenni Rivera, su hija Chiquis Rivera ha confesado un fuerte pasaje con su madre; luego de contar un gran reproche que le hizo a “La Diva de la Banda” en vida.

Chiquis arrepentida de reclamo a Jenni Rivera.

Fue en una entrevista para Univisión que Chiquis Rivera ha revelado el reclamo que le hizo a Jenni Rivera, por estar más al pendiente de su carrera como artista que por estar al pendiente de lo que sentían sus hijos.

“Siento que amas más estar en el escenario que estar en casa. Es como si amaras a tus fans más que a nosotros. Me siento tan mal por ese comentario que le hice a mi mamá”, contó Chiquis.

Además de dichas declaraciones sobre lo que le habría reclamado Chiquis Rivera a “La Diva de la Banda”, de igual manera dio a conocer la respuesta que Jenni le dio a su hija.

“Ahí es donde soy feliz, en el escenario porque mis fans me aplauden y me aman, no me juzgan. Ellos simplemente me aman”.

Si bien dio a conocer ese aspecto de su vida con el cual ha tenido que lidiar tras la muerte de Jenni Rivera, Chiquis dijo estar arrepentida de la manera que le reprochó a su madre la falta de estar con ella y sus hermanos.

“Si tuviera a mi mamá enfrente me gustaría preguntarle: ¿estás orgullosa de mí? ¿he hecho un buen trabajo? Es lo único que quiero saber”.

Cabe señalar que Chiquis quedó a cargo de sus hermanos tras la trágica muerte de Jenni Rivera, aunque ha estado apoyada de su familia, sobre todo de la abuela materna, la artista ha manifestado que no ha sido nada fácil llevar esta responsabilidad luego de la perdida de “La Diva de la Banda”.