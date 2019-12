Jenni García ex conductora de TV Azteca pública fuerte mensaje en Instagram

Jenny García pública fuerte mensaje en las redes ¿Indirecta?

La estrella de Instagram mexicana que es conocida en los últimos tiempos por compartir fotos de estilo de vida, acondicionamiento físico y de sus viajes, quien fue en algún momento bailarina de "Venga la Alegría" Jenny García, ha impactado a los seguidores de su cuenta oficial de instagram, al compartir una fotografía donde se puede apreciar su escultural y trabajado cuerpo, posando junto a un mural de un hermoso león salvaje.

La ex conductora de la famosa televisora Tv Azteca, decidió sacar las garras y darles de que hablar a los personas que no han confiado en su talento y capacidad de salir adelante “Esta Navidad le pedí a �� que me trajera más Fuerza, más garra y más corazón… así que agárrense porque me lo cumplió.....!!! ������❤️”.

Y es que se tiene que recordar que este año no ha sido el mejor para la ex bailarina del programa de Tv Azteca “Venga la alegría”, ya que a principios del 2019, la bailarina quien formó parte del programa por algunos años, quedó fuera de este, sin dar muchas declaraciones al respecto, lo que causó revuelo en los medios locales.

Los fieles seguidores del programa lamentaron mucho la salida de la bailarina y hablaron sobre la injusticia que fue esto para ella, ya que se supo ganar el cariño del pueblo mexicano comparada a otros compañeros conductores con menos talento los cuales según la opinión pública debieron ser tomados en cuenta para su exclusión antes que Jenny García.

Poco tiempo después la guapa bailarina comenzó un nuevo proyecto, como conductora de un pequeño programa de televisión, pero lo dejo, ya que fue invitada a participar en el programa "Exatlón México” de Tv Azteca, donde no recibió buenas críticas y su participación fue muy corta.

