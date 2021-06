Jennette Mccurdy salió en Malcolm el de en medio ¡Mira sus escenas!

Jennette Mccurdy tuvo dos apariciones en una de las series más amadas de la pantalla chica, Malcolm el de en medio, así es, la famosa que junto a Miranda Cosgrove hizo iCarly, también estuvo presente en la temporada cuatro y seis de esta familia disfuncional, ¡aquí te damos los detalles!

Si eres un verdadero seguidor de 'Malcolm el de en medio' y de quien interpretó a Sam Puckett, esto te interesa, pues en La Verdad Noticias te haremos recordar que esta famosa a sus 11 años de edad ya estaba actuando y lo hizo en una de las series más épicas de la televisión, ¡no podrás creer que estuvo ahí!

Jennette Mccurdy en Malcolm el de en medio

Jennette en ‘Si los chicos fueran chicas’. Foto: televisa.com

Jennette Mccurdy fue una de las niñas que interpretó a la versión de Dewey en femenino, cuando Lois deseo que sus tres hijos hubieran sido mujeres y no hombres; sin embargo, durante esta historia alternativa, la esposa de Hal se dio cuenta que, si así hubiera sido, tampoco hubiera sido tan perfecto, así que se conformó que el más pequeño, Malcolm y Reese sean niños, estas escenas pertenecen a la cuarta temporada, ¿las recuerdas?, el capítulo se tituló en español ‘Si los chicos fueran chicas’.

Mccurdy en ‘El rehén de la clase Busey’. Foto: televisa.com

Para la temporada seis la actriz que dio vida a Sam Puckett en iCarly, interpretó en ‘Malcolm el de en medio’ a Penélope en el capítulo ‘El rehén de la clase Busey’, donde es compañera de Dewey, quien está haciendo actividades para calmar el comportamiento de niños problema.

Es preciso destacar que Penélope era una de las chicas problemáticas, así que compartió cuadro con el inocente Dewey.

¿Cómo se llama la hermana gemela de McCurdy?

Sam y Melanie Puckett. Foto: YouTube The Trends

La hermana gemela de Jennette no existe; pues ella solo tiene a sus hermanos Dustin, Scott y Marcus, pero la confusión nació luego de que durante las grabaciones de sus diferentes series como fue iCarly, la famosa actriz diera vida a la hermana gemela de Sam Puckett, de nombre Melanie Puckett.

¿Qué ha sido de Jennette?

McCurdy de iCarly. Foto: cnnespanol.cnn.com

Actualmente, Jennette está retirada de la actuación, pues decidió seguir con su carrera desde otra perspectiva, ya que al morir su madre ya no se sintió obligada a seguir actuando, y de hecho reveló que siente vergüenza por lo que hizo en iCarly.

¿Cuál es la edad de McCurdy?

Jannette. Foto: www.lapatilla.com

Jannette McCurdy tiene 28 años, ya que nació el 26 de junio de 1992.

