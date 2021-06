¿Jennette McCurdy y Miranda Cosgrove siguen siendo amigas tras “iCarly”?

Nickelodeon dio a luz a muchas amistades increíbles dentro y fuera de la pantalla y el vínculo formado entre las estrellas de iCarly, Jennette McCurdy y Miranda Cosgrove no fue la excepción. La amistad es fuerte y ha resistido la prueba del tiempo a pesar de que el programa terminó en 2012.

El episodio final de iCarly se emitió en noviembre de 2012, y aunque los fanáticos extrañaron al dúo inseparable Carly y Sam, todavía reciben actualizaciones sobre la amistad en la vida real que se formó entre Cosgrove y McCurdy.

En una entrevista de con AOL Build, Cosgrove no podía dejar de hablar de lo cercanos que son ella y la ex estrella de Nickelodeon Jennette McCurdy, asegurando que estaban muy cerca pues vivían en la misma calle en ese momento.

Jennette McCurdy y Miranda Cosgrove son mejores amigas

Jennette McCurdy y Miranda Cosgrove en Disney

"Mi mejor amiga es Jennette McCurdy, que estaba en iCarly conmigo. Vivimos muy cerca la una de la otra. Tenemos fiestas de pijamas todo el tiempo. Como, literalmente, la veo cada dos días", dijo Cosgrove, antes de hablar sobre cómo la pareja llegó a estar tan cerca. "Fue muy divertido ser la mejor amiga de Jennette y poder viajar por todas partes y pasar por algo así con tu mejor amiga. Fue muy divertido".

En abril de 2017, la ex actriz McCurdy compartió una reconfortante selfie con Cosgrove en Tokyo Disney. Su pie de foto era una cita conmovedora de Tigger, el mejor amigo de Winnie The Pooh: "No lo cambiaría por nada. Nunca, no, nunca. Tu amistad es el mejor regalo de todos".

En agosto de 2018, Cosgrove, McCurdy y su amiga Mia Serafino hicieron un viaje por carretera e incluso se detuvieron para tomar algunas fotos.

Las actrices solían hacer viajes juntas

Cuando las chicas no están viajando por la carretera, encuentran tiempo para mantenerse al día en las redes sociales, como cuando la actriz Miranda Cosgrove compartió una divertida foto de retroceso en honor al cumpleaños de McCurdy el 26 de junio de 2018.

Ella lo combinó con un mensaje conmovedor, llamando a McCurdy "la amiga que todos deberían tener" y "la amiga que todos merecen".

Parecía que las dos estrellas solo se estaban acercando a medida que envejecían, pero después de 2018, pareció haber una pausa en su amistad. O al menos cuánto compartieron en las redes sociales.

Cosgrove y McCurdy no han compartido ninguna publicación en Instagram desde agosto de ese año, pero eso no significa necesariamente que no estén en contacto. Además, ambas todavía se siguen en Instagram, por lo que probablemente todo esté bien y están demasiado ocupadas pasando el rato en la vida real para publicar sobre eso constantemente.

¿Qué ha sido de Jennette McCurdy?

La ex actriz de iCarly ahora tiene su propio podcast

Desde que protagonizó iCarly y Sam & Cat de Nickelodeon de 2007 a 2014, Jennette McCurdy se ha alejado del centro de atención pues asegura que vivió un infierno en iCarly. Se ha abierto a la prensa sobre sus problemas que se derivaron de encontrar la fama tan temprana mientras aún era tan joven. La biografía en su sitio web dice:

"McCurdy se sintió avergonzada del 90% de su currículum y, finalmente, insatisfecha, por lo que recurrió al alcohol, pero como eso no funcionó, dejó de actuar y comenzó a escribir y dirigir en 2017".

McCurdy ha hablado abiertamente sobre sufrir un trastorno alimenticio desde los 11 años.

Desde 2017, McCurdy ha seguido una nueva carrera escribiendo y dirigiendo sus propios cortometrajes. McCurdy también ha escrito una serie de televisión llamada What's New For Sarah? además de dirigir una película para televisión llamada The McCurdys. Esta última pieza parece tomar prestada en gran medida de su propia vida, ya que sigue a una niña actriz que lucha y su excéntrica familia.

Jennette McCurdy ahora ejecuta su propio podcast llamado Empty Inside. En este programa profundiza en temas como los trastornos alimentarios, la terapia, el cine y la comedia.

Ahora se ha anunciado el reinicio de iCarly en junio de 2021, pero la actriz que dio vida a Sam no regresará. McCurdy no estaba dispuesta a volver a unirse al programa favorito de los fanáticos de Nickelodeon, y un episodio de abril de 2021 de su podcast Empty Inside reveló por qué. Durante el episodio, detalló su experiencia "infernal" con la red.

"Es algo difícil de decir porque los programas en los que participé fueron amados por tanta gente y tantos niños", dijo. "Escucho constantemente que 'Tú hiciste mi infancia', y creo que es genial que hayan tenido esa experiencia, pero esa no fue la mía".

Jennette McCurdy continuó describiendo su experiencia como actriz infantil como "sin sentido y superficial", pero admitió que fueron sus amistades en el set de iCarly las que hicieron que valiera la pena.

“Tenía grandes amigos en (mis coprotagonistas) Miranda y Nathan, e incluso Jerry, que era un poco mayor que nosotros pero fue maravilloso al tratar de cultivar ese tipo de ... ambiente más joven”, dijo. “Fue mejor en ese aspecto. Contar con algunos amigos de mi edad fue útil y saludable”.

Aún así, la reunión debe continuar, y Cosgrove se unirá al elenco junto con sus ex coprotagonistas Jerry Trainor y Nathan Kress. Es triste que toda la pandilla no esté junta, pero Jennette McCurdy probablemente defenderá a Cosgrove desde lejos.

