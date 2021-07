Jennette McCurdy revela la historia real detrás del pleito con Ariana Grande

¿Recuerdas la pelea entre Jennette McCurdy y Ariana Grande? Sam & Cat puede haber sido un programa para niños, pero sus jóvenes estrellas tuvieron una de las historias entre peleas de coprotagonistas más grandes de todos los tiempos.

Primero, Jennette boicoteó infamemente los Kids Choice Awards a pesar de estar nominada (Ariana Grande ganó en su lugar). Más tarde tuiteó una explicación reveladora, diciendo: “Me pusieron en una situación incómoda, comprometedora e injusta"

"Tuve que cuidarme. Elegí no ir porque defender lo que es correcto y lo que es justo es lo que mi mamá me enseñó SIEMPRE es lo más importante", dijo; años después Jennette McCurdy reveló el infierno que vivió en Nickelodeon.

El pleito de Jennette McCurdy y Ariana Grande

Jennette y Ariana Grande protagonizaron "Sam & Cat" en 2013

Según los informes obtenidos por La Verdad Noticias, la situación incómoda e injusta entre Jennette McCurdy y la pelirroja, fue que a Ariana Grande, portadora de 20 récords Guinness se le estaba pagando más dinero en el programa.

La futura cantante de 7 Rings negó todos los rumores que circulaban en ese momento, el peor de los cuales era que su equipo estaba exigiendo que Jennette fuera reemplazada por alguien más "limpia", en referencia a las fotos íntimas filtradas por el ex-novio de la actriz rubia.

En cuanto a la amistad, bueno, ese conflicto se volvió aún más personal. Jennette McCurdy tuiteó una declaración personal y viciosa que no mencionaba a su coprotagonista por su nombre, pero todos los fans estaban seguros de que se refería a ella.

El Tweetlonger de Jennette McCurdy en 2014

“No somos mejores amigas porque ser tu amiga me quita lo mejor de mí. De hecho, posiblemente sea la peor versión de mí misma cuando estoy cerca de ti. En cuanto a lo que sucedió con nuestra amistad, se desvaneció una vez por casualidad y esta vez a través de mi postura".

“Me defiendo a mí misma. No estoy jugando a tus juegos, dejándote manipularme y sucumbiendo a tu percepción retorcida de la realidad. ¿Donde fui? Tan lejos de ti como pueda", continúo la larga declaración de Jennette McCurdy.

"Ya no tendrás noticias mías porque, cariño, ser tu amiga estaba haciendo mucho más por ti de lo que estaba haciendo por mí. Me drenaste la vida y quiero que me la devuelvan. Por estas razones sinceras, te dejo oficialmente como amigo".

"What´s Next for Sarah?" incluye personaje inspirado en Ariana Grande

McCurdy continuó satirizando a su ex coprotagonista en una serie web que escribió y protagonizó llamada "What's Next For Sarah?". En la serie semi-autobiográfica, Jennette interpretó a una ex estrella infantil que fue despedida de su programa.

Su coprotagonista era una chica llamada "Gloriana" que alcanzaba notas altas y usaba una cola de caballo aún más alta. El personaje es egocéntrico y molesto. Los comentaristas en línea parecían estar de acuerdo en que se refería a Ariana Grande.

¿Jennette McCurdy aún odia a Ariana Grande?

Jennette McCurdy ha satirizado a Ariana Grande en sus proyectos recientes

Jennette McCurdy ha renunciado al mundo de la actuación, pero todavía está interesada en una carrera en el mundo del espectáculo como escritora y directora de comedia y lanzó su propio podcast, Empty Inside, donde reveló las preferencias a Ariana Grande por parte de Nickelodeon.

Durante su entrevista al actor de Orange is the New Black, Mike Birbiglia, la conversación gira en torno a su película Don't Think Twice. La comedia presenta una trama en la que un actor tiene mucho éxito mientras que sus coprotagonistas no lo hacen, y Jennette recordó su experiencia.

“Los temas de esa película me resonaron mucho. Estaba en un programa de Nickelodeon e inicialmente me dijeron: 'Va a ser tu programa'. Y luego, un par de semanas antes, dijeron: 'Oh, va a ser un juego de dos'. Y dicen, 'y tu coprotagonista será Ariana Grande'”.

“Estoy como, 'OK, genial'. La conocía, había estado en otro programa de Nickelodeon y la había visto en eventos y cosas, pero no la conocía bien. Y luego comenzamos el programa, y luego sucedió su explosión en la fama de Ariana Grande en nuestros primeros 20 episodios".

"Tendría que faltar al trabajo porque la tenían en todas direcciones, tenía que hacer programas de radio, los premios Billboard [...] Tuve que actuar en el programa con una caja porque decidieron que esa semana su personaje debe estar atrapado para que pueda actuar en los Grammy".

Las declaraciones de Jennette McCurdy dan a entender que los productores la estaban tratando como basura, más que la propia Ariana Grande. Pero eso no le impidió hervir de envidia por el éxito de su coprotagonista.

Sin embargo, por la forma en que describe los celos ahora, está claro que la actriz que dio vida a Sam Puckett durante su niñez, lo ve como una reacción totalmente malsana que no debería haber tenido:

“Pensé me merezco más, ni siquiera hice música [o] quería hacer cosas de estrella del pop, así que no sé por qué me estoy comparando con esa persona. Pero ver tu película fue realmente útil para procesar la amargura y los celos".

"En cierto modo, me motivó a trabajar más en mí misma y a trabajar para llegar al fondo de por qué me comparo con esta persona y por qué ser yo mismo no es suficiente. Me encantan esos temas".

¡Esta es probablemente la mayor información que hemos tenido sobre esta disputa! Si bien Jennette McCurdy no niega que hubo problemas reales con Ariana Grande, parece que se siente bastante diferente en estos días sobre su reacción a algunas de las circunstancias.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!