Jennette McCurdy habló en privado con Miranda Cosgrove, esto le dijo

Miranda Cosgrove llamó por teléfono a Jennette McCurdy para pedirle que regresara para el reboot de iCarly, pero la actriz que dio vida a Sam rechazó la propuesta, asegurando que se siente avergonzada del papel que interpretó.

Como hemos informado en La Verdad Noticias, Miranda Cosgrove, Nathan Kress y Jerry Trainor regresarán a la pantalla en un reboot de la aclamada serie de Nickelodeon la cual se estrenará el próximo 17 de junio, pero el equipo no estará completo pues Jennette, la coprotagonista del programa no formará parte del elenco.

Antes de que se diera a conocer la charla entre Jennette y Miranda, la actriz que dio vida a Sam, reveló en su podcast “Empty Insise” que no quería regresar al programa porque se siente avergonzada de interpretar a Sam Puckett.

“Resiento mi carrera de muchas maneras. Me siento tan insatisfecha con los roles que interpreté y sentí que era lo más cursi y vergonzoso. Mis amigos a los 15, no dicen, ‘Oh, genial, estás en este programa de Nickelodeon’. Fue vergonzoso. E imagino que hay una experiencia muy diferente con la actuación si estás orgulloso de tus papeles y si te sientes satisfecho por ellos”.

Las palabras de Jennette a Miranda

Pese al tiempo Jennette y Miranda siguen siendo amigas

Al parecer todo el equipo de iCarly esperaba que la actriz Jennette McCurdy regresara por eso se tomaron el tiempo para llamarle por teléfono e intentaron convencerla de regresar, pero no tuvieron mucho éxito, pues ella estaba segura de su decisión.

Una de las primeras personas en llamar a la ex actriz fue Miranda Cosgrove, quien le pidió que regresara para el reboot del programa, pero las cosas no resultaron como esperaba, pues recibió un firme “no” como respuesta.

Tras hablar con Jennette, Miranda indicó: “Todos la llamamos por separado y realmente queríamos que ella fuera parte de esto, pero al mismo tiempo estoy feliz por ella porque sé que su vida la llevó en una dirección diferente y que realmente disfruta de lo que está haciendo ahora mismo”.

Así mismo en una entrevista con Entertainment Weekly Miranda aseguró que tras la negativa de Jennette a regresar al programa en el primer episodio del reboot de iCarly hablarán sobre la ausencia de Sam

¿Qué ha sido de Jennette McCurdy?

Ella ahora se encarga de escribir y dirigir sus cortometrajes, además tiene un podcast

Jennette McCurdy de 28 años de edad, se ha alejado de su carrera como actriz. Desde 2017, McCurdy ha seguido una nueva carrera escribiendo y dirigiendo sus propios cortometrajes.

McCurdy también ha escrito una serie de televisión llamada What's New For Sarah? además de dirigir una película para televisión llamada The McCurdys. Esta última pieza parece tomar prestada en gran medida de su propia vida, ya que sigue a una niña actriz que lucha y su excéntrica familia.

Así mismo Jennette McCurdy, ex actriz nacida en Long Beach, California, Estados Unidos, ahora se hace cargo de su propio podcast "Empty Inside", donde profundiza en temas como los trastornos alimentarios, la terapia, el cine y la comedia.

