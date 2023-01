Jenna Ortega deja atrás a Merlina y reta a la censura en Instagram

La actriz robó miles de suspiros gracias a su nueva foto.

s

s

La actriz retó a la censura de Instagram con atrevidas fotografías.

Como era de esperarse, la fotografía no pasó desapercibida para sus más de 38.9 millones de seguidores en Instagram, quienes lograron que la publicación supere los 835 mil likes en cuestión de segundos y al mismo tiempo le dedicaron miles de piropos a la estrella de Netflix.

Jenna Ortega triunfa gracias a 'Merlina'

Pese a ser conocida por su participación en ‘Jane the Virgin’ y ‘Stuck in the Middle’, no se puede negar que la popularidad de Jenna Ortega aumentó en gran medida gracias a ‘Merlina’, la serie de Tim Burton para Netflix basada en la hija mayor de La Familia Addams que ha sido un rotundo éxito dentro de la plataforma a nivel mundial.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el furor por la serie ha sido tanto que el gigante del streaming con sede en Los Gatos, California no ha dudado en renovarla para una segunda temporada, misma que ahora está en peligro debido a las recientes acusaciones del tipo sexual en contra de uno de sus actores.

Te puede interesar: Sexy corset metálico de Jenna Ortega enamora a sus fans

¿Cuántos años tiene Jenna Ortega?

La actriz goza de fama a nivel mundial gracias a 'Merlina'.

Jenna Marie Ortega, simplemente conocida como Jenna Ortega, nació el 27 de septiembre de 2002, por lo que ahora tiene 20 años de edad. Tal vez no sepas pero la actriz nacida en Coachella, Palm Desert en California, Estados Unidos inició su carrera artística en 2012 pero fue hasta su rol protagónico en ‘Merlina’ que cobró fama a nivel mundial.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales