Jenna Marbles abandona YouTube tras críticas por antiguos vídeos racistas

Jenna Marbles, la estrella de YouTube anunció este jueves que dejará los vlogs después de que los fanáticos le exigieron disculpas por los videos racistas que ha hecho en el pasado, diciendo que hay "cosas de mi pasado de las que no estoy orgullosa".

"Quiero asegurarme de que las cosas que pongo en el mundo no lastimen a nadie", dijo Jenna Marbles, cuyo verdadero apellido es Mourey al anunciar su salida de YouTube.

En un nuevo video de YouTube, Jenna Marbles dijo que los fanáticos le pidieron que diera explicaciones por videos problemáticos de su pasado, que incluyen el blackface, y que "siente que estamos en un momento en el que nos estamos purgando de todo y de todo lo tóxico".

"He hecho todo lo posible para crecer y ser una mejor persona y, ante todo, quiero que todos sepan que siempre he sido una calle de doble sentido, y que cada vez que me criticas y me dices que lo harías me gusta que lo haga mejor o que haga algo diferente, que siempre trato de hacer eso y trato de hacer contenido divertido, contenido inclusivo, cosas que no ofendan a las personas o molesten a las personas, y ahí es donde estoy", Jenna Marbles.

Los vídeos racistas de Jenna Marbles

Los videos ofensivos del pasado de Jenna Marbles incluyen: cuando se hizo un blackface imitando a Nicki Minaj, cuando criticó a las mujeres "que dormían con varios hombres" y cuando hizo una broma racista sobre los hombres asiáticos en su vídeo musical "Bounce that Dick".

"Es horrible, no necesita existir, es inexcusable, no está bien", dijo Jenna Marbles sobre los vídeos, que muchos usuarios consideraron que promueven el racismo. "Lamento muchísimo si esto ofendió entonces, ahora, cuando sea, no necesita existir. No debería haber existido. No debería haber dicho eso nunca. No es genial, no es lindo, no está bien , y me da vergüenza que haya hecho eso, punto".

Jenna Marbles no solo está renunciando a su plataforma de 20 millones de suscriptores en YouTube, sino que también está haciendo que los videos ofensivos en su canal sean privados.

"Lamento que alguno de [mi contenido anterior] tenga alguna nostalgia por ti, pero literalmente no estoy tratando de sacar cosas negativas al mundo. Creo que hubo un momento en que tener todo mi contenido anterior en Internet mostraba cuánto había crecido como persona, de lo cual estoy muy orgulloso. Creo que ahora es difícil que exista ese contenido porque creo que la gente lo ve y no se molesta en mirar cuándo fue publicado o no se preocupa por el camino que tomé para llegar a donde estoy ", dijo Jenna Marbles.

"Les ofende ahora y, si ese es el caso, donde la gente ve algo y se ofende ahora, no quiero que exista".

Jenna Marbles podría regresar a YouTube

A pesar de su anuncio sobre dejar el vlog, Jenna Marbles, que comenzó a destacar en YouTube en 2010, dejó abierta la puerta para que pueda regresar a la plataforma, diciendo que su decisión fue sólo en el futuro previsible.

"No sé si eso es para siempre, no sé cuánto tiempo va a ser. Quiero asegurarme de que las cosas que pongo en el mundo no lastimen a nadie".

Los fanáticos tienen reacciones encontradas a la salida de Jenna Marbles del vlogging. Muchos se entristecieron, tuitearon chistes sobre eliminar la aplicación de YouTube y mirar una lápida.

Jenna Marbles forzada a renunciar a Twitter por vídeos racistas y controversiales

La usuaria de Twitter @miss_katie_rae escribió: “Jenna Marbles siempre me ha hecho sonreír y reír incluso en los días en que estoy en los lugares más bajos y oscuros. Me quedo dormida escuchando sus videos porque no tengo pesadillas cuando juegan. Es una persona muy brillante y hermosa ".

Otro usuario de Twitter, @btdjareau escribió: "Estoy devastado. Veo videos de Jenna Marbles todas las noches. Vuelvo a mirar toneladas de veces. El hecho de que ella nunca vuelva a su canal / contenido de la publicación allí me rompe el corazón. admiro mucho a esta mujer ".

Otra, @marblesthoughts, escribió: “Jenna Marbles puede haber abandonado YouTube por ahora, pero recuerda por qué lo hizo. responsabilizar a los influenciadores sociales. responsabilizar a las figuras públicas. no dejes que las personas se salgan con la suya con problemas solo porque son famosos o ricos".