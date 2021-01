Jeffree Star responde a las acusaciones sobre romance con Kanye West

Luego que se diera a conocer el presunto divorcio inminente entre Kim Kardashian y Kanye West, surgió un fuerte rumor sobre un posible romance entre el rapero y el maquillista Jeffree Star, pero, ¿que tanto tiene de veracidad? En La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

Jeffree Star habló sobre los rumores de que ha tenido una aventura con Kanye West y el por qué cree que ha estado implicado.

El maquillista de 35 años se despertó para encontrarse a sí mismo siendo elegido como el 'otro hombre' en la relación entre Kardashian y Kanye West y respondió a las acusaciones.

En un video de cerca de 23 minutos de duración publicado en YouTube, Jeffree dio una respuesta descarada al rumor, diciendo que le gustan los "hombres muy altos" y que "nunca ha salido" con Kanye West y que encuentra todas las especulaciones "realmente divertidas".

También confirmó: "Jeffree Star está soltero y nunca me he acostado con Kanye".

La estrella de Keeping Up With The Kardashians, Kim Kardashian, de 40 años, está buscando divorciarse de su esposo de seis años, ya que su relación alcanza un mínimo histórico.

Jeffree Star

Kim Kardashian y Kanye West se divorcian

Mientras que la estrella de la realidad se queda en su mansión de 60 millones de dólares en Calabasas, Kanye ha estado viviendo en su rancho de 14 millones de dólares en Wyoming, sin "planes" de regresar con Kim y sus hijos.

Jeffree Star ha declarado que cree que la razón por la que ha estado vinculado a Kanye West es porque también se había ido de Los Ángeles para vivir en Wyoming.

Hablando sobre el furor que lo rodeaba a él y a Kanye, Jeffree dijo: "Me desperté y mi teléfono explotó, y pensé: 'Dios mío, ¿qué demonios está pasando hoy?'. Sinceramente, no tenía idea, ¿verdad? . Me estoy reservando, estoy viviendo en este hermoso estado [Wyoming], amo la vida".

Reaccionando a las noticias sobre su 'romance' con Kanye, Jeffree Star, dijo: "No puedo y luego pensé cómo llegamos a este momento, cómo se arreglaría esto, porque ambos vivimos en el estado de Wyoming".

Te recomendamos: Kanye West presuntamente ENGAÑÓ a Kim Kardashian con Jeffree Star ¡ESCÁNDALO!

Jeffree Star confirmó que se mudó al estado para poder lanzar un nuevo negocio y no tenía nada que ver con el rapero de 43 años que vive allí. El maquillador agregó que el rumor extendió la vida en TikTok cuando una vez habló sobre Kanye en una canción que lanzó en 2009.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.