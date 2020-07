Jeffree Star compara su pleito con James Charles con el movimiento BLM ¡POLÉMICO!/Foto: Cosmopolitan

El magnate de YouTube Jeffree Star se ha encontrado en otra ronda de odio y críticas desde que subió su declaración de disculpa con respecto a todo el drama que se produce dentro de la comunidad de belleza.

El video en cuestión comienza con un vistazo a los errores del pasado. Star comienza diciendo: "Hoy no hay nuevas excusas". Con “su corazón en la mano”, el YouTuber dijo: "Estoy admitiendo completamente mis defectos. Tal vez la gente pueda aprender de mí y de los "errores del pasado" que ha cometido a lo largo de los años.”

Jeffree afirma: "2020 ha sido muy tumultuoso para muchos de nosotros. Ha sido un año loco y creo que James, yo y cualquier persona involucrada estaría de acuerdo conmigo en que están ocurriendo problemas mucho más grandes en el planeta. Sé que algunas personas podrían decir 'Jeffrey, estás diciendo esto como una distracción'”.

“La realidad está aquí y el chisme y el té de la comunidad de maquillaje, drama y belleza pueden ser un entretenimiento para ti y solía ser para mí, pero es la vida y sus vidas y ahora, fuera de nuestros muros, nuestro mundo se está desmoronando y es realmente impactante. Así que no voy a exponer a la comunidad de belleza. No voy a acabar con nadie hoy”, explicó el gran amigo de Shane Dawson.

Activistas critican a Jeffree Star

Sin embargo, esta comparación no se sentó bien con los activistas afiliados al movimiento BLM (Black Lives Matter).

La youtuber Tati Westbrook reveló hace poco que fueron en realidad Jeffree y Shane quienes la manipularon para acabar con la fama y reputación de James Charles en el pasado, acusándolo de graves delitos como acoso sexual/Foto: Youtube

Un usuario rechazó la comparación inapropiada de Star y afirmó: “Jeffree Star sigue defendiéndose después del drama. Disculpa, con él hablando de BLM y pronunciando mal el nombre de Elijah McClain y ni siquiera corrigiéndolo, al tiempo que anunciaba convenientemente un nuevo lanzamiento (de una nueva línea de cosméticos) en agosto, todo mientras seguía defendiendo y apoyando a Shane".

qué vergüenza el último vídeo de Jeffree Star pidiendo disculpas a James Charles, haciéndose la víctima y usando el movimiento BLM para desviar su culpabilidad y simpatizar con una causa que le importa una mierda. Sinceramente, es un asco de persona. — ���������� (@yerkovlljs) July 19, 2020

Mientras que otro afirmó: "La gente no quiere reconocer que Jeffree Star es un maestro manipulador y una persona egoístamente repugnante, o no les importa que lo sea y no sé cuál es más aterrador".