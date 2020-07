Jeff Goldblum revela estrictas normas de seguridad de Jurassic World por pandemia

Por el momento, todavía hay mucha incertidumbre en torno a la producción de grandes películas. Sin embargo, algunas cintas, como Jurassic World: Dominion, han reanudado la filmación, a pesar de la pandemia en curso y el aumento continuo de casos.

Eso podría poner nerviosos a algunos fanáticos, pero Jeff Goldblum ha compartido algunos de los detalles sobre cómo Universal mantiene a salvo al elenco y al equipo en el set con estrictas normas de seguridad y sanitarias.

Jurassic World: Dominion cerró la producción a mediados de marzo cuando la pandemia de COVID-19 comenzaba a extenderse. El director Colin Trevorrow aprovechó al máximo su tiempo en cuarentena, editando las imágenes que ya habían compilado, mientras que el elenco y el equipo esperaron ansiosos el día en que pudieran volver al trabajo.

Ahora, la producción finalmente se ha reanudado y, aunque tiene que ser un poco estresante para los involucrados, parece que el elenco de la película ha sido notificado sobre las medidas de seguridad que se implementarán.

Las medidas de seguridad de Jurassic World: Dominion

Jeff Goldblum, una de las estrellas originales de la franquicia, le dijo a ET que los planes para reiniciar la producción son muy estrictos:

“Nos dieron 109 páginas. Invirtieron todo su corazón y alma, y mucho dinero, para asegurarse de que estamos a salvo. No te aburriré con los detalles, pero todos estaremos en cuarentena en una especie de burbuja, todo el equipo y todo el elenco. Y pruebas y todo”.

A pesar de la falta de detalles explícitos sobre cómo se mantendrá seguro el conjunto de Jurassic World: Dominion, la confianza de Jeff Goldblum en los pasos que están tomando debería ayudar a tranquilizar a algunas personas. También confirmó cuándo él y el resto del elenco serán llamados nuevamente para establecer:

“Nos dirigiremos, en aproximadamente una semana y media, todos nosotros, a Inglaterra, donde hay muchos protocolos. Vamos a estar muy seguros, creo. Y vamos a disparar a Jurassic World”.

¿Casos de COVID-19 en Jurassic World 3?

Por el momento, es difícil decir con certeza cuándo Jurassic World: Dominion podrá finalizar la producción. Ya ha habido rumores de que la producción tuvo que cerrarse nuevamente por supuestos brotes de COVID-19 entre el equipo.Si bien se disiparon rápidamente, desafortunadamente, nadie puede decir con total certeza que ese no será el caso en el futuro.

Aún así, sabemos que es posible filmar una película incluso en medio de una pandemia y que todos se mantengan a salvo.

Sam Neil, Jeff Goldblum y Laura Dern se unen a la producción de Jurassic World 3

Tampoco está claro si los retrasos en la filmación significarán que Jurassic World: Dominion tendrá que retrasar su estreno en cines. Si bien muchas películas se han retrasado debido a COVID-19, en la mayoría de los casos, no fue porque no estaban listas para ser vistas, sino porque no ha sido seguro volver a los cines.

Jurassic World: Dominion, que no solo tiene a Jeff Goldblum repitiendo su papel de Jurassic Park, sino que Sam Neill y Laura Dern, y quizás algunos otros también, están programados para llegar a los cines el 11 de junio de 2021.