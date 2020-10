Jeff Goldblum recrea su icónica escena SIN CAMISA de Jurassic Park

Jeff Goldblum recrea la escena sin camisa de Ian Malcolm en Jurassic Park en una nueva foto del set de Jurassic World: Dominion, película grabada 27 años después del estreno de la original.

En Instagram, Jeff Goldblum compartió una foto del set de Jurassic World: Dominion en la que su Ian Malcolm está nuevamente holgazaneando sin camisa bajo tierra. Mira la "candente" imagen a continuación.

El actor de 67 años de edad compartió ese detrás de cámaras / tributo a la cinta original, como agradecimiento a sus fans en Estados Unidos por registrarse para la votación del próximo noviembre.

"¡Gracias a todos los que usaron mi página @HeadCount para asegurarse de que son #GoodToVote! Casi 3.000 de ustedes están listos para las elecciones de noviembre. Aquí está su recompensa ... cómo pasa el tiempo. @mundo Jurasico".

Jeff Goldblum enamoró a fans hace 27 años

No está claro si la escena recreada de Jurassic Park se incluirá en la próxima película de Colin Trevorrow, o si el elenco solo estaba bromeando, pero ciertamente es divertido ver la imagen.

Es muy posible que Colin Trevorrow incluya su propio homenaje a la escena de Malcolm sin camisa de Jurassic Park, ya que esa imagen de Jeff Goldblum se ha convertido en una parte tan importante de la cultura popular como la película de Steven Spielberg. Incluso hay un Funko Pop! del Dr. Ian Malcolm sin camisa.

Funko Pop! lanza figura de la escena sin camisa de Jeff Goldblum

Teniendo en cuenta que Jurassic World presentaba a un personaje que vestía una camiseta original de Jurassic Park como referencia a los eventos de la película original, no estaría fuera de lo posible que Colin Trevorrow incluyera un guiño a la escena sin camisa de Jeff Goldblum.

Si Jurassic World: Dominion incluye a un Ian Malcolm sin camisa, parece que el matemático no sufrirá una lesión esta vez, a menos que esté fuera de cuadro en la nueva foto. Eso no significa necesariamente que se enfrente mejor a los dinosaurios en Dominion, pero indica que si Colin Trevorrow está rindiendo homenaje a Jurassic Park, no será exactamente una recreación, una lesión y todo.

En términos de por qué Ian Malcolm está sin camisa en la escena del Parque Jurásico, Jeff Goldblum ha explicado que se debe a que Isla Nublar está cerca de Costa Rica, por lo que el clima estaba destinado a ser caluroso.

La escena se ha vuelto tan memorable que una estatua de Ian Malcolm sin camisa se inauguró en Londres con motivo del 25 aniversario de Jurassic Park.

Estrellas de Jurassic Park vuelven en Dominion

La película de aventuras de Steven Spielberg de 1993 se ha convertido en un clásico y lanzó una franquicia. Jurassic Park no solo fue seguido por dos secuelas, sino que la franquicia fue reiniciada en 2015 por Jurassic World de Colin Trevorrow.

Desde entonces, se lanzó Jurassic World: Fallen Kingdom y Colin Trevorrow está filmando actualmente la tercera película del reinicio de Universal, Jurassic World: Dominion.

Jeff Goldblum, Sam Neill y Laura Dern repetirán sus papeles en la cinta original para Jurassic World: Dominion

Aunque Ian Malcolm de Jeff Goldblum tuvo un pequeño papel en Fallen Kingdom, Dominion traerá de vuelta a los tres protagonistas de Jurassic Park: Goldblum, Sam Neill y Laura Dern.

Hay mucho que amar sobre el Parque Jurásico original, desde las actuaciones del elenco hasta los efectos prácticos que aún se mantienen casi tres décadas después. Y claro, uno de los elementos más queridos de Jurassic Park en particular es Ian Malcolm, a quien podremos ver en un papel más grande que un cameo.

Te puede interesar: Jeff Goldblum revela estrictas normas de seguridad de Jurassic World por pandemia

¿Qué te parece la recreación de Jeff Goldblum?, ¿Cómo se ve el actor 27 años después de su escena original de Jurassic Park? Dinos en los comentarios.