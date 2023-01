Jeff Beck el legendario guitarrista fallece a los 78 años

A través de las redes sociales en un comunicado, se dio a conocer el fallecimiento de Jeff Beck después de contraer meningitis bacteriana repentinamente, y falleció en la noche del día de ayer (10 de enero) a los 78 años de edad.

Su familia pidió privacidad y esperan que la gente entienda por esta gran perdida.

La historia en la música de Jeff Beck

Geoffrey Arnold Beck mejor conocido como Jeff Beck nació el 24 de junio de 1944 en la comunidad de Wallington, en la ciudad de Londres, Inglaterra. Desde pequeño demostró su afinidad por la música, siguiendo los pasos de grandes exponentes en la música, tales como Les Paul, BB King y Cliff Gallup quienes fueron los que hicieron que se interesara en el blues y el rock & roll.

A medida que fue creciendo, en su adolescencia empezó con la guitarra. Durante algunos años, intentó construir su propia guitarra, y algunos de sus conocidos le prestaban instrumentos para que pudiera practicar. Luego de ver que la familia de Beck no podían costear un instrumento, quiso persuadir a una tienda de instrumentos de alquiler para poder conseguir su instrumento, al final la tienda desistió de los pagos faltantes y se la dieron.

Llegó a tocar en algunas bandas como Screaming Lord Sutch and The Savages y se convirtió con el tiempo en un gran músico de sesión, así fue que conoció al gran músico y guitarrista Jimmy Page. Este último invitó a Beck a que formara parte de la banda The Yardbird reemplazando al famoso Eric Clapton.

