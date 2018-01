Jaydy Michel y Rafa Márquez compartieron mensajes de amor tras la polémica que protagonizaron en 2017

Este día Jaydy Michel de 44 años de edad está de fiesta pues se encuentra celebrando su aniversario de bodas con el futbolista Rafa Márquez de 38 años de edad.

Jaydy Michel y Rafa Márquez han logrado mantener una relación estable por seis años a pesar de los obstáculos que han tenido.

Jaydy Michel y Rafa Márquez han tenido una relación muy estable

Cabe recordar que el año pasado Rafa Márquez comenzó a vivir uno de los momentos más difíciles de su vida, ya que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Ante esto la ex modelo y esposa de Rafa Márquez, Jaydy Michel sigue mostrándose fiel con su esposo y en este sexto aniversario de bodas le ha reiterado su amor incondicional.

Jaydy Michel y Rafa Márquez celebran su aniversario de bodas

Para celebrar el aniversario de bodas, Jaydy Michel compartió en su instagram oficial algunas imágenes en donde se puede ver a la pareja muy feliz junto a un arreglo floral.

Las imágenes estuvieron acompañadas de un hermoso mensaje que Jaydy Michel le dedicó a Rafa Márquez:

“Un año más compartiendo alegrías, librando juntos algunas batallas y gozando de las cosas que aprendo de ti. #TeAmo #RafaMárquez #FELIZENMIANIVERSARIO ♥️”.

Además de dejar patente que su historia de amor con Rafa Márquez goza de una gran estabilidad, las palabras de Jaydy Michel mostraban también que juntos han logrado superar momentos difíciles.

Horas después, el futbolista Rafa Márquez respondió al tierno mensaje de su esposa Jaydy Michel:

“Que sean muchos años más #TeAmo #Felizaniversario”.

Jaydy Michel y Rafa Márquez nunca han dejado o dudado en demostrarse publicamente el amor que se tienen, prueba de ello es que días antes de su aniversario, la ex esposa de Alejandro Sanz le dedico a Rafa Márquez una ambiciosa pero muy sentimental petición para este 2018:

“No te deseo un año maravilloso donde todo sea bueno. Ese es un pensamiento mágico, infantil, utópico. Te deseo que te animes a mirarte, y que te ames como eres. Que tengas el suficiente amor propio para pelear muchas batallas, y la humildad para saber que hay batallas imposibles de ganar por las que no vale la pena luchar. Te deseo que puedas aceptar que hay realidades que son inmodificables, y que hay otras, que si corres del lugar de la queja, podrás cambiar. Que no te permitas los "no puedo" y que reconozcas los "no quiero"…

Jaydy Michel y Rafa Márquez iniciaron su historia de amor en 2010, pero fue hasta el 2011 que decidieron contraer nupcias.

Jaydy Michel y Rafa Márquez se casaron en el 2011

Años después Jaydy Michel tendría a su hijo Leonardo, producto de su amor con Rafa Márquez.

El hijo de Jaydy Michel y Rafa Márquez llegaría a complementar la familia que han formado con Manuela, hija de Jaydy Michel y Alejandro Sanz, así como con Rafaela y Santiago, hijos de Rafa Máquez con Adriana Lavat.