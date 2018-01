Jay de la cueva, invitado de Los Ángeles Azules en Coachella

El cantante Jay de la Cueva confirmó que será el invitado especial de Los Ángeles Azules en el festival de Coachella, el cual se realizará en California, Estados Unidos.



En entrevista con Ventaneando, el interprete dijo que se encuentra feliz por los logros del grupo originario de la CDMX.

'Me siento muy orgulloso de ser parte de este (…) de que sean mexicanos y la estén rompiendo en todos lados'.

Jay también señaló lo emocionado que se encuentra en participar en dicho festival, en conjunto con el grupo.

"A mí me gusta el espíritu del festival y me encantará estar con ellos (…) me siento feliz y eso es una gran noticia".