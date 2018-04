Jay-Z llora al saber que su mamá es lesbiana

En el episodio del programa 'My next guest needs no introduction with David Letterman en Netflix, Jay-Z reveló que lloró de alegría cuando su madre le contó que era lesbiana.

El capítulo se verá el próximo 6 de abril y en él el famoso contó que sabía que su mamá era gay, pero hablaron por primera vez al respecto hace unos ocho meses.

El músico compartió que su madre tuvo que vivir fingiendo lo que no era porque no quería avergonzar a sus hijos.

Gloria Carter salió del clóset en la canción de Jay-Z de 2017 'Smile' (Sonríe), que incluye su poema 'Livin in the shadows' (Viviendo en las sombras).

Los medios y el público que analizaba el álbum 4:44 a mediados del año pasado, buscaban en sus letras la explicación a la supuesta infidelidad del rapero y al conocido episodio del elevador en el que se vio envuelta la hermana de Beyoncé, Solange; pero muy pocos pusieron atención al tema que Jay-Z dedicaba a su madre.

Madre del cantante, Jay-Z

'Mi madre tiene cuatro hijos, pero es lesbiana. / Tuvo que fingir durante mucho tiempo porque ella es una actriz. / Tuvo que esconderse en el armario y por eso se medicaba. / El rechazo social y todo ese dolor era muy difícil de aguantar. / Lloré de felicidad cuando te enamoraste. / No me importa si es un hombre o una mujer. / Sólo quiero ver tu sonrisa entre todo este odio', canta Jay-Z al inicio del tema.

Se considera 4:44 el álbum más confesional de Jay-Z.