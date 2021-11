Jay-Z creó su cuenta de Instagram ¡Mira su primer post!

Jay-Z estrenó su cuenta de Instagram este martes 2 de noviembre con el póster de la película que está co-produciendo, "The Harder They Fall", que está próxima a estrenarse como te compartimos en La Verdad Noticias anteriormente.

El originario de Brooklyn lanzó su cuenta oficial de Instagram de manera silenciosa e inesperada. El rapero no dio ningún anuncio de su nuevo perfil de redes sociales pero a cuatro horas de su creación ya cuenta con 1.1 millones de seguidores.

Con su nueva cuenta de Instagram Jay-Z podrá compartir sus noches de fiesta y fuera de control como la que protagonizó con Alex Rodríguez en julio de este año, poco después de que rompiera su compromiso con Jennifer López.

El primer post de Instagram de Jay-Z

El primer post en la cuenta oficial de Instagram de Jay-Z, esposo de Beyoncé ha alcanzado 18.8 mil comentarios y alrededor de 283 mil "me gusta" con el título de la cinta "The Harder They Fall" como única frase como el subtítulo.

Su publicación recibió miles de mensajes de bienvenida y peticiones por un "follow back", es decir, seguir de vuelta pero el rapero de 51 años de edad solo sigue una cuenta, el Instagram oficial de su esposa, Beyoncé.

A su vez, la única cuenta que Beyoncé sigue es la de su esposo; además, la ex-integrante de Destiny´s Child compartió en sus InstaStories la primera historia del rapero, una cuenta regresiva al estreno de "The Harder They Fall".

¿Cuándo se estrena "The Harder They Fall"?

The Harder They Fall estrena el 3 de noviembre

The Harder They Fall tuvo un estreno exclusivo en el BFI London Film Festival el pasado 6 de octubre y un lanzamiento limitado en cines de Estados Unidos durante el 22 de octubre siguiente.

De acuerdo a la cuenta regresiva del rapero, estamos a menos de seis horas del lanzamiento oficial en Netflix este 3 de noviembre. Mientras que el lanzamiento de su Instagram coincide con el lanzamiento de la línea de marihuana de Jay-Z.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!