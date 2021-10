Jawy avienta cientos de rosas a Mane desde un helicóptero

La Casa de los famosos está en la recta final, pero las sorpresas aún continúan para los habitantes del reality Show y ahora fue Jawy quien logró sorprender, pues antes de la noche de nominación decidió darle un gran detalle a Mane, haciéndole llegar cientos de rosas.

Luego que Manelik y Alicia pidieran que les llevaran flores, el ex novio de la ex participante de Acapulco Shore decidió darle una sorpresa, y le hizo llegar cientos de flores de una forma bastante peculiar, algo que los habitante de la casa no lograron comprender del todo.

El cantante decidió sobrevolar la Casa de los famosos, para luego aventar desde el cielo cientos de rosas rojas, las cuales le encantan a su ex prometida.

Jawy quiere reconquistar a su ex prometida

Fue a través de redes sociales que empezó a circular un video donde se aprecia al cantante subiendo al helicóptero para luego sobrevolar la casa y enviarle cientos de flores a la joven que aún ocupa un lugar en su corazón.

Al parecer el influencer escuchó que la participante quería que alguien le enviara rosas, así que no dudó en cumplir los deseos de su ex prometida. Recordemos que él ha dejado en claro en múltiples ocasiones sigue enamorado de Manelik y que hará todo lo posible para reconquistar a la joven para que regrese a su lado, por lo que este fue el momento perfecto para darle tal detalle.

Como era de esperarse los participantes del reality show no saben con exactitud para quien son las rosas, pero Manelik sabe perfectamente que son para ella, pues no es la primera vez que su ex prometido le da este detalle, aunque ella ha preferido guardar silencio.

Fue en la tercera temporada de Acapulco Shore que la joven recibió una sorpresa igual por parte de su ex novio, quien en ese momento aún luchaba por conquistarla.

¿Quién es Mane de Acapulco Shore en la vida real?

La joven inició su carrera como modelo

Manelyk González Barrera, mejor conocida como Mane, es una personalidad televisiva, ganó fama tras participar en el reality show “Acapulco Shore”. Nació el 12 de enero de 1989, en la Ciudad de México y comenzó su carrera cómo modelo. Tiempo atrás la joven inició una relación con Jawy Méndez, otro participante de Acapulco Shore, pero hace unos meses anunciaron su separación.

