Jawy Méndez ¿Le pidió a Manelik le regrese el anillo tras terminar?

Jawy Méndez ¿Quiere que le devuelva el anillo de compromiso tras terminar?

La famosa Manelyk de Acapulco Shore es una de las celebridades de la televisión y de las redes sociales, que actualmente se encuentra aun celebrando su cumpleaños en las paradisíacas playas de nuestro país.

Esto mientras que su ex novio y ex prometido Luis Alejandro Méndez, mejor conocido como Jawy Méndez nuevamente da de qué hablar en las redes sociales por un comentario que ha creado mucha polémica y rumores.

Resulta que el también cantante de música urbana Jawy Méndez, se encuentra en medio de la polémica luego que contestara un tweet en donde pide a Mane le regrese todo lo que él dio dentro de la relación, hablando económicamente.

Polémicas tras el truene de Jawy y Manelik

Anillo que Jawy regaló a Mane

Tal parece que un usuario de twitter cuestionó a Méndez sobre el colchón que Mane le habría dejado en su departamento luego que ambos decidieron terminar su relación, pues quería saber si ya se había comprado uno nuevo o bien, seguía durmiendo en el que usaba cuando vivía con la ex participante de La Casa de los Famosos.

Fue justamente en dicho reality show cuando Mane reveló que ella le había dejado el colchón a su ex para no tener pretextos y seguir en contacto con él, por otra parte en una entrevista la también empresaria dijo haberse quedado con el anillo de compromiso, pues no se lo regresó a su ex.

Es por eso que ahora la respuesta de Jawy al usuario que lo cuestionó sobre el colchón ha causado polémica y cabe señalar que aunque se buscó en las respuestas de twitter ya no se encontró por lo que pudo haber sido eliminado, sin embargo, una página dedicada a Acapulco Shore compartió la captura de pantalla de dicha respuesta.

¿Jawy le pidió el anillo a Manelik?

Jawy le pidió el anillo a Manelik

Se ha destacado que Jawy asegura que regresó dicho colchón, pues para la gente nueva que llegue a dormir con él es una grosería que duerma en algo usado, además reveló que ahora duerme “mucho más rico”

Por si fuera poco, el cantante de música urbana Jawy pide que ojalá le regresaran lo que él dio y seguido de esto puso unos emojis con el signo de dinero, por lo que muchos ha interpretado que también se refiere al anillo que le regaló a su antigua prometida.

Cabe destacar que ante esto la famosa Manelik no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, los fanáticos de la ex Acapulco Shore aseguran que él único que utilizó a Mane fue él, pues siempre quiso colgarse de la fama de la guapa influencer.

