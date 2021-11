Javier Ceriani protagoniza pelea con William Valdés en Chisme No Like

William Valdés se enfrentó a palabras con el periodista de espectáculos Javier Ceriani, en vivo y a todo color en la llegada de 'Chisme No Like' a TV Azteca.

La tensión en el programa se desató luego que Cierani enfrentara a Valdés sobre su despido de Univisión y de cómo reaccionó ante la llegada del show a Azteca.

Por si fuera poco, el ánimo entre ambos se encendió cuando William Valdés estalló al ser cuestionado sobre sus preferencias sexuales y cómo Javier Cierani lo ha divulgado en medios.

En la transmisión del programa de chismes salido de Youtube, Elisa Beristain aprovechó la cercanía de William Valdés y le pidió que limara asperezas con su compañero Javier Ceriani.

Justamente en ese intento de solucionar los conflictos, Cierani confrontó a Valdés sobre su despido de Univisión e incluso al hablar de sus preferencias sexuales.

“Es la única verdad que has dicho sobre mi persona. ¿Qué me echaron de Univisión? Sí me echaron de Univisión. Despierta América empieza a las 7 de la mañana y yo legaba a las 8 y siempre llegaba tarde. Tengo 19 años, llego a Univisión, me enfrentó a ese monstruo de cadena […] Mucha gente de Miami me ha tirado mucha mierda. Un chico inmaduro, que no sabía nada de televisión”, afirmó Valdés.