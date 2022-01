Jason Momoa y Lisa Bonet: su historia de amor y la razón de su separación

La pareja se está divorciando después de más de una década juntos/Foto: Los 40

Jason Momoa y Lisa Bonet eran consideradas una de las parejas más estables de Hollywood, pero el pasado 12 de enero informaron con un comunicado en redes sociales que después de 16 años juntos, decidieron ponerle punto final a su romance.

Fue la estrella de “Game of Thrones” quien hizo pública la noticia en su cuenta de Instagram, dejando sorprendidos a sus más de 16 millones de seguidores. No obstante, los actores dejaron en claro que mantienen una buena relación basada en el amor, aunque ya no pueden continuar siendo esposos.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Jason Momoa y Lisa Bonet se casaron en 2017, y son padres de Nakoa-Wolf Momoa de 13 años y Lola Iolani Momoa de 14. Por lo que te explicaremos un poco más de su historia.

Así se conocieron Jason Momoa y Lisa Bonet

Los actores se enamoraron al poco tiempo de conocerse/Foto: Us Weekly

Jason Momoa y Lisa Bonet se conocieron en 2005, cuando asistieron a un club de jazz. De acuerdo a la versión de Momoa, ese día se alistó para impresionarla, pues sus amigos fueron el medio por el cual pudo entablar una conversación con ella. Es así como emocionado se le acercó y la atracción fue inmediata.

Tras salir del evento, se dirigieron a un café donde bebieron Guinness y comieron sémola. Sobre esa noche, Bonet señaló que la personalidad del hawaiano la conquistó e hizo que no quiera pasar otro día sin estar a su lado. Por lo que al poco tiempo de conocerse, iniciaron un noviazgo ese mismo año.

No obstante, lo que Lisa no sabía en ese momento era que su amado estaba enamorado de ella desde que tenía 8 años. “La vi en la televisión y dije: ‘Mami, quiero ese’. Pensé: ‘Te voy a acechar por el resto de mi vida y te atraparé’”, contó Momoa en una entrevista de 2017 en “The Late Late Show”.

Cabe destacar que la pareja se lleva 12 años de diferencia, ya que actualmente Jason tiene 42 años de edad mientras que Lisa tiene 54. Sin embargo, esto nunca fue un problema para su relación, por lo que tiempo después de que se convirtieron en papás, decidieron casarse.

La razón por la que Jason Momoa y Lisa Bonet se han separado

Parece que la diferencia en ideología fue lo que separó a Momoa y Bonet/Foto: Yahoo

Aunque los actores no revelaron el motivo por el que decidieron separarse, se ha especulado que el divorcio de Jason Momoa y Lisa Bonet es debido a que ella se ha declarado antivacunas, y posiblemente esta controversia generó una ruptura entre ambos.

“El amor entre nosotros continúa, y evoluciona en las formas en que se desea ser conocido y vivido. Nos liberamos mutuamente para ser quienes estamos aprendiendo a ser (...) Se está desarrollando una revolución y nuestra familia no es una excepción, sintiendo y creciendo a partir de los cambios sísmicos que están ocurriendo”, decía el comunicado.

Por ahora, Jason Momoa y Lisa Bonet no han hecho más declaraciones sobre su separación, y tampoco han informado cómo quedó la custodia de sus hijos en común.

