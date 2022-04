¿Jason Momoa y Amber enamorados en Aquaman 2, pero rivales en la vida real? Foto: gamesradar.com

Aquaman 2 es la segunda entrega de DC Comics sobre este superhéroe que habita en los mares, pero ¿sabías qué?, los actores que fungen como la pareja principal dentro del filme, Jason Momoa y Amber Heard no son para nada amigos lejos de las cámaras, ¡aquí te diremos qué tan serios son sus problemas!

Así de mal se llevan Jason Momoa y Amber en la realidad

Jason y Amber. Foto: spoiler.bolavip.com

Ha sido Walter Hamada, Presidente de DC Filmes quien dio a conocer que el ex esposo de Lisa Bonet y Amber Heard no se llevan nada bien, pero han mantenido siempre sus problemas en silencio, y la situación es tan mala entre los actores que señaló, ese fue el principal motivo por la que directivos de Warner Bros no deseaban recontratar a la ex de Depp para la segunda película, ya que fijaron su mirada en la amiga personal de Jason, Emilia Clarke.

Según narró Walter, Warner Bros optó nuevamente por Amber para no arriesgar nada en Aquaman 2, aunque lo hicieron bajo una condición, la de no aumentarle el sueldo a la famosa, algo que ocurre cuando las películas se vuelven muy exitosas, algo que seguro le dolió a Heard, pues debemos recordar que este filme ha sido el más taquillero de DC Comics en los últimos tiempos.

¿Cuántos años tiene Amber Heard?

Tiene 35 años de edad, pues nació el 22 de abril de 1986 en Austin, Texas, Estados Unidos.

