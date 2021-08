Jason Momoa se incomoda ante una pregunta por su papel en Game of Thrones

Jason Momoa no es olvidado por su papel en Game of Thrones, donde interpretó al jefe bárbaro Khal Drogo cuya personalidad causó mucha conmoción en la audiencia de la exitosa serie, y ahora, el propio actor se sintió incómodo ante una pregunta que le hizo un periodista sobre dicho personaje.

En La Verdad Noticias te recordamos que Momoa es un actor hawaiano que siempre se ha mostrado abierto y amigable hacia los medios de comunicación; sin embargo, hace poco no pudo evitar sentirse incómodo durante una entrevista que lo tomó por sorpresa.

¿Qué le preguntaron a Jason Momoa?

Khal Drogo. Foto: esquire.com

‘The New York Times’ decidió entrevistar al actor, y aunque todo iba bien, las cosas se pusieron de color de hormiga cuando el periodista le preguntó acerca de lo que Khal Drogo de Game of Thrones le hizo a Daenerys Targaryen interpretada por Emilia Clarke en una escena donde se muestra que abusa sexualmente de ella.

El periodista primero puso en contexto al actor mencionando que al día de hoy se ha debatido mucho acerca del trato que se les da a las mujeres en la serie, especialmente en las escenas de violaciones, de ahí, preguntó al actor si ahora que ya no está en dicha franquicia qué opina de esas escenas, además, le dijo que, si se animaría a hacer una en este momento, y también le preguntó si tiene alguna clase de arrepentimiento sobre ellos, y añadió:

“Esas escenas puede parecer que pertenecen a un momento cultural antiguo.”

Esto causó sin duda una reacción espontánea en el actor hawaiano quien se quedó perplejo ante la lluvia de preguntas sin poder evitar sentirse incómodo ante el cuestionamiento.

¿Cómo respondió Momoa?

Drogo y Daenerys Targaryen. Foto: Pinterest María José Jiménez

El actor dijo que para él era muy importante dar vida a Drogo y su estilo, pues, comentó que era como interpretar a Genghis Khan y señaló que:

“Fue algo muy, muy, muy difícil de hacer.”

Además, explicó que su trabajo era interpretarlo, y que a pesar de que no era agradable, el personaje lo pedía, de ahí que comentó que su trabajo no es decir si no lo haría, ya que nunca le han cuestionado sobre si se arrepiente o no de haber interpretado a Drogo, pero resumió:

“Lo pondremos de esta manera: ya lo hice. No volvería a hacerlo.”

Aunque, desde ese punto en adelante la incomodidad fue mucha, al final el actor no evitó decirle claramente al reportero que lo hizo sentir incómodo, pues, dijo que lo dejó boquiabierto con la pregunta que le realizó, y dijo:

“Simplemente es de mal gusto acarrearme eso a mí o decirme si lo cambiaría.”

Y destacó que como actor no tenía opción, pues, no se les permite hacer nada, ya que, de fondo hay directores, guionistas y productores, y que él no podría llegar y decir:

“No pienso hacer eso porque no está bien visto ahora mismo y no encaja en el clima político.”

Y concluyó:

“Eso nunca sucede. Así que es una pregunta desagradable. Solo quería que lo supieras.”

