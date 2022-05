Jason Momoa pide disculpas por tomarse fotos en el Vaticano

Jason Momoa ofreció una disculpa de una manera sexy, sudorosa y con estilo único a todas las personas que se sintieron ofendidas por tomarse fotos dentro de la Capilla Sixtina y en Basílica de San Pedro del Vaticano.

Hay que recordar que el actor se encuentra filmando en Roma, Italia la película “Rápidos y Furiosos 10” junto a Vin Diesel y en sus ratos libres ha decidido darse sus escapadas para turistear varios lugares emblemáticos de ese país junto a sus amigos y staff de la producción.

Es por eso que en una de sus paradas fue el Vaticano en donde, como millones de turistas, el apuesto actor Jason Momoa no perdió la oportunidad de entrar a la majestuosa Basílica de San Pedro y tomarse fotografías en el lugar, pero esta no han sido del todo bien recibidas por sus fans.

Critican fotos de Jason Momoa

Resulta que esta acción de retratarse dentro del recinto religioso e histórico, como muchos turistas lo hacen, no le pareció a varios cibernautas, quienes empezaron a criticar a la estrella de cine por sus acciones.

Estos sobre todo porque también se retrató en la Capilla Sixtina, en donde está prohibido, por las autoridades del vaticano, tomar cualquier tipo de fotografía y se les obliga a las personas a guardar todos los dispositivos digitales a su ingreso.

Por si fuera poco el actor tomó videos y fotografías de todo el lugar y del fresco “La creación de Adán” de Miguel Ángel, además de que cerraron el lugar, para que estuviera exclusivamente él y su gente sin nadie que lo molestara.

Las disculpas de por fotos en el Vaticano

Ante las incorfrmidades, el famoso Momoa decidió ofrecer una disculpa a través de un video en su cuenta de Instagram, en donde se le ve haciendo ejercicio sin camisa y mostrando su musculatura.

"Si alguna vez sintieron que les faltaba el respeto a su cultura, no era mi intención. Vine aquí cuando tenía 19 o 20 años para conocer la Capilla Sixtina y ahora que puedo, hice una maravillosa donación para traer a mis amigos y a mi equipo porque sólo teníamos un par de días libres para conocer estos lugares", expresó.

Pero eso no fue todo, también explicó que cuando visitó el Vaticano muchas personas se querían tomar fotos con él y no lo entendía cuando de fondo tenía maravillas increíbles que ver y el no importaba en ese momento.

"Me encontré con que la gente quería hacerse fotos conmigo, lo cual es muy extraño, durante un viaje al Vaticano con toda esta maravilla y ¿quieren hacerse fotos conmigo?, lo cual no entiendo, pero a pesar de todo, lo hice", dijo.

Cabe destacar que el apuesto actor Jason Momoa, recalcó una y otra vez la disculpa y aseveró que nunca fue su intención herir ni faltarle al respeto a nadie, él sólo quería tener un momento privado en la Capilla Sixtina mientras hacia una donación a la Iglesia de buena fe y nunca imaginó que eso causaría disgustos.

