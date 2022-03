Jason Momoa fue manoseado por Regina Hall

Los Premios Oscar 2022 serán inolvidables por muchos años, no solo por ser los primeros tras la pandemia, o el hecho que no se les entregará a todos la estatuilla en la ceremonia e inclusive que Jason Momoa fue manoseado por Regina Hall.

Así es, no bastó ver el incómodo momento que Will Smith protagonizó cuando abofeteó a Chris Rock, sino que en la presentación de un ganador de la noche Momoa y Josh Brolin fueron manoseados.

Y el hecho que el protagonista de Aquaman, Jason Momoa fue manoseado por Regina Hall generó gran polémica no solo en el evento sino en redes sociales.

Jason Momoa fue manoseado por Regina Hall

Jason Momoa toqueteando en pantalla por “un test de covid”.

Los premios a lo mejor del cine en el año fueron entregados, la ceremonia de premiación de los Oscar dejaron muchos momentos inolvidables cómo Sebastián Yatra cantando frente a los mejores actores de Hollywood.

Y es que debido a la emoción del momento, los internautas en redes sociales no dejaron pasar el incómodo momento que vivieron Jason Momoa y Josh Brolin al pasar a presentar a uno de los ganadores de la noche.

Resulta que Regina Hall fue una de las presentadoras de la noche junto a Amy Schumer y Wanda Sykes pero causó la molestia a miles de fans que afirmaron que “abusó” de ambos actores al manosearlos frente a las cámaras, aunque ella justificó el gesto diciendo que “tenía que hacerle un test de coronavirus”.

Jason Momoa en incómodo momento

Las risas se dieron, pero Momoa reflejaba incomodidad.

Aunque las risas se podían escuchar en el ambiente, el gesto de incomodidad de Momoa y Brolin eran evidentes, lo que generó críticas en los fans y realizaron una comparación que es muy común en estos casos en los que invierten los papeles.

“Mujeres diciendo que el manoseo de Regina Hall a los dos actores fue gracioso... No lo fue, fue incómodo y no se deben enviar esos mensajes. No por que sean hombres deben soportar esas ‘bromas’ porque si fuera al revés se acaban los Oscar” escribió un usuario en Twitter, luego que Jason Momoa fue manoseado por Regina Hall.

