Jason Momoa fue llevado al quirófano tras concluir Aquaman 2 ¿Qué le pasó?

Jason Momoa tuvo que entrar al quirófano luego de que el rodaje de Aquaman 2 terminará, al parecer fue una condición de salud que debió atender con urgencia, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que el actor y Lisa Bonet están en un proceso de divorcio, y al parecer es irremediable, te contamos todo más adelante.

Anteriormente te contamos sobre su aparición especial en Los Simpson; sin embargo, ahora te diremos todo lo que tienes que saber sobre su más reciente operación.

Fue a Extra a quien el famoso confesó, durante su llegada a los Premios Óscar 2022 y su paso por la alfombra roja, que tan solo un día antes de que diera inicio el galardón y terminara de grabar DC: Aquaman and the Lost Kingdom tuvo que ser llevado al quirófano.

Ante esto, el actor dijo lo siguiente:

"Ayer me operaron de una hernia.”

Y sobre las causas, comentó:

“Tirar cuerpos. Me estoy haciendo viejo, hermano. No es la CinemaCon de 2016, ¿sabes a lo que me refiero?”