Jason Momoa en la mira del live action de “God of War” ¿Deja Aquaman?

Jason Momoa está en la mira de una nueva adaptación de videojuegos, “God of War”, basados en la mitología nórdica con elementos de la griega, por lo que sus fans se preguntan si esto afectará su papel como Aquaman en las cintas de DC.

¿Jason Momoa dejará de ser Aquaman?

El actor que da vida a Arthur Curry alias Aquaman en el Universo DC, estaría siendo considerado para el papel de Kratos, protagonista de la franquicia de “God of War”.

Los rumores sobre la candidatura de Jason Momoa, fueron dados a conocer por el sitio We Got This Covered, conocido por acertar en sus predicciones sobre las cintas de superhéroes, particularmente Marvel y DC.

De ser ciertos los rumores, Universal producirá el live action de “God of War” con Jason Momoa al frente, dando vida al semidiós, Krato, hijo Zeus y Calisto, nacido en la Antigua Esparta.

¿Jason Momoa deja Aquaman?

En días pasados empezaron a surgir rumores sobre la posibilidad de que Jason Momoa abandone el papel de Aquaman en las cintas del Universo DC debido al nuevo rumbo que el estudio desea para el superhéroe.

Los rumores aseguran que Jason Momoa mantendría el papel en Aquaman 2 y posiblemente, Aquaman 3, donde finalmente sería reemplazado por un actor más joven.

De ser sustituido en la franquicia de Aquaman, el lugar de Jason Momoa sería ocupado por el actor elegido para interpretar al hijo de Black Manta, quien aparecería en las siguientes cintas.

Además de la posibilidad de dar vida a Kratos en “God of War”, también se rumora que Jason Momoa estaría en la mira de Marvel para ser el próximo villano que se enfrente a Spiderman en el futuro.

Hasta ahora, ninguno de los rumores sobre los supuestos próximos proyectos de Jason Momoa han sido confirmados por el actor o los estudios involucrados.