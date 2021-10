Jason Momoa dio positivo a COVID-19 durante las grabaciones de “Aquaman”

El actor Jason Momoa dio positivo a COVID-19 en Reino Unidos, mientras grababa la película Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman y El Reino Perdido).

Se supo, que Jason Momoa, y actor principal, recibió el diagnóstico cuando se encontraba en el set de grabación ubicado, por lo cual fue aislado, por lo que se espera que no se tenga otro brote adicional en la producción.

La producción dio a conocer que se tomaron las medidas necesarias para evitar contagios en el set de filmación, las cuales no bastaron para que el protagonista diera positivo al virus, tan solo poco tiempo después que Jason Momoa revelara su nuevo traje de Aquaman.

Jason Momoa dio positivo a COVID-19

Jason Momoa dio positivo a COVID-19 durante la grabación de la secuela de “Aquaman”.

Literalmente Jason Momoa dio positivo a COVID-19 cuando estaba en el set, por lo que el actor fue aislado de inmediato. En cuanto a su estado de salud, los medios en Reino Unido señalan que el actor se encuentra bien a pesar de haber dado positivo a este virus por lo que se espera que muy pronto pueda estar de regreso a el set.

Sin embargo, tendrá que estar por lo menos 15 días en aislamiento los cuales podrían extenderse incluso un mes, lo que resulta en un problema cuando se trata de grabaciones, sobre todo porque es el protagonista.

Y es que esta no es la primera película que suspende momentáneamente su filmación a causa del contagio de su protagonista por el coronavirus, ya que en 2020, Batman detuvo su producción porque Robert Pattinson dio positivo al Sars-CoV-2.

Jason Momoa tiene COVID-19 y es un problema

Existe la preocupación sobre cuánto se retrasará la película.

El verdadero dolor de cabeza es para los jefes de la película, que ahora están preocupados por tener que retrasar su apretada agenda de filmación, “Por supuesto, la seguridad de todos los que trabajan en la película es lo más importante y todos son examinados con regularidad”, agregó.

Por ahora se espera que el contagio de Jason no sea grave y se pueda recuperar pronto para continuar filmando la producción. Warner Bros. está evaluando reanudar las grabaciones de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ con escenas que no requieran a Jason Momoa, centradas en otros personajes.

Y aunque no se habla de cambiar el enfoque; ahora que Jason Momoa dio positivo a COVID-19, no se descarta del todo el hacer un ajuste a las escenas para que no pese la ausencia de Jason Momoa.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!