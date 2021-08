Jason Momoa celebra su cumpleaños número 42 en la cima del éxito

El nombre de Jason Momoa se convirtió en tendencia de las redes sociales debido a que el día de hoy celebra su cumpleaños número 42. El actor de origen hawaiano ha logrado cautivar al público con su increíble talento, pero también destaca por ser muy atractivo y tener un gran corazón.

Nació el 1 de agosto de 1979 en la ciudad de Nanakuli, Hawái. Su historia en el mundo del entretenimiento estadounidense comienza mientras trabajaba en una tienda de artículos para surf. Fue ahí donde fue descubierto por los diseñadores Eric Chandler y Takeo Kobayashi, quienes lo contrataron para ser modelo de una de sus colecciones.

El actor obtuvo el rol principal en Baywatch: Hawaii a base de mentiras.

En 1998 acudió a las audiciones de Baywatch: Hawaii y logró obtener un rol protagónico luego de mentirle a los productores sobre su carrera como modelo. Tras 38 episodios, la estrella del DCEU se despidió del proyecto, no sin antes haberse encargado de comenzar a hacerse un lugar dentro de la industria del entretenimiento americano.

GoT lo dejó sumido en las deudas

Khal Drogo provocó grandes estragos en la carrera del actor.

La filmografía del actor es bastante extensa y muy reconocida por el público, pero hay un proyecto que para él no ha sido muy grato, esto a pesar de que solo participó en diez episodios. Estamos hablando de la crisis que vivió después de Game of Thrones, serie en la que dio vida a Khal Drogo, personaje que lo encasilló y por el cual no pudo conseguir trabajo.

De acuerdo al también esposo de la actriz Lisa Bonet, la gente pensaba que él no sabía hablar en inglés, esto a pesar de que ya contaba con un extenso repertorio de proyectos. Recordemos que su personaje no hablaba dentro de la serie y las pocas veces que lo hizo fue Dothraki, el lenguaje inventado para la tribu bárbara que gobernaba dentro de GoT.

“Khal Drogo me ayudó y me perjudicó a la vez… Estábamos muriéndonos de hambre después de Game of Thrones. No podía conseguir trabajo. Es todo un reto cuando tenés bebés y estás completamente endeudado”, declaró Jason Momoa en entrevista para el diario Clarín.

¿Dónde vive actualmente Jason Momoa?

Junto a Lisa Bonet, el actor ha formado una familia, considerada hoy en día una de las más queridas por el público estadounidense.

Jason Momoa vive junto con su esposa y sus dos hijos Nakoa-Wolf y Lola Iolani Momoa en Topanga de Los Ángeles. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el actor saldó sus deudas gracias a las diversas propuestas de trabajo. Actualmente tiene en puerta dos proyectos: Dune y la secuela de Aquaman.

Fotografías: Redes Sociales