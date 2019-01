Jason Momoa acabó con la heterosexualidad de los hombres con esta imagen

Increíble pero cierto, miles de hombres dejaron salir su lado más gay ante la presencia de Jason Momoa, al grado de aceptar tener relaciones sexuales con el intérprete de Aquaman, dejando que Jason sea el rol activo.

Así es, todo surgió después de que hoy a primeros minutos del día se subiera una imagen del rey de Atlántida con una leyenda que decía, “Este hombre viene por tu novia; ¿Qué haces?”, acto suficiente para que el viral contenido se revirtiera.

Al principio la idea era entregar a su novia a Jason, aunque minutos después las opciones cambiaron a qué mejor se llevaran a los dos, para finalmente pedir que sólo se llevaran a los hombres y dejaran a las mujeres.

Acto seguido las mujeres de México ardieron en celos ante los hombres que escribían frases como “Se me calló mi heterosexualidad”, “Antes de llevarse a mi mujer que me lleve a mí y me haga lo que quiera”, “Me ofrezco de voluntario”, haciendo alusión a Los Juegos del Hambre y cientos de piropos más.