Jason Momoa ¿Por qué mujer es capaz de cruzar océanos enteros? No es Lisa Bonet. Foto: cnnespanol.cnn.com

Jason Momoa se ha creado la fama de ser rudo y frío gracias a los papeles que ha interpretado para el cine, pero ¿sabías que es más que eso?, detrás de ese caparazón lleno de músculos se encuentra algo más que Aquaman, un ser humano capaz de hacerlo todo con tal de estar con una mujer que no es Lisa Bonet, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos qué este famoso actor vivió en Iowa antes de irse a vivir a Hawái, y en ese territorio tiene una gran y hermosa familia que seguro no tenías idea que existe.

Anteriormente te contamos cuándo fue llevado al quirófano tras concluir Aquaman; sin embargo, ahora te diremos todo lo que debes saber sobre su abuelita.

¿Cómo se llama la abuela de Jason Momoa?

Jason y su abuela. Foto: flop.today

Se llama Mabel, y actualmente vive en Iowa en una casa para ancianos, un sitio al que el ex esposo de Lisa Bonet acude cada vez que es posible para verla, así lo reveló durante la serie On The Roam, una producción que revela los momentos más importantes de su existencia desde tu punto muy íntimo.

En uno de los capítulos de su famosa serie, el actor tomó su mochila y viajó en un avión comercial hasta su natal ciudad, aprovechando la oportunidad no solo para ir por su abuela hasta la casa de ancianos y llevarla en su silla de ruedas, también reunió a todos sus familiares en una misma mesa para compartir con ellos un momento agradable.

Cabe mencionar que su familia es tan grande que para hacer posible su reunión especial tuvo que ir a un restaurante local, aunque, claro su principal objetivo fue ver a su querida abuela y a su madre, las dos mujeres que han sido clave para su vida entera.

¿Cuánto mide y pesa Aquaman?

Mide 1.93 metros de altura y pesa cerca de 108 kilos, así que trata de no impresionarte si lo ves pasar cerca de ti.

