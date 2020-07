Jason Derulo, pasó de estrella pop a ser uno de los reyes de Tik Tok/Foto: Youtube

En uno de los recientes TikToks virales de Jason Derulo, la estrella del pop intenta comerse un trozo de maíz en un taladro giratorio. "Siempre he querido probar esto", dice con una sonrisa. Enciende el taladro y comienza a morder antes de llorar de dolor. Cuando abre la boca, sus dientes delanteros parecen estar astillados.

El video, que se ha visto casi 24 millones de veces, es solo uno de los muchos momentos virales que ha creado en la plataforma. En otro, con su novia, la instructora de estilo de vida y acondicionamiento físico Jena Frumes, Derulo muestra su atletismo al levantar a Frumes sobre sus hombros en sincronía con "Woah" de Krypto9095.

Tiene más de 90 millones de visitas. Pero si realmente quieres quedar impresionado, la versión de Derulo del desafío "Wipe It Down" es uno de los mejores usos de los efectos especiales y la narración de historias en la aplicación mientras se transforma en Spider-Man.

"Jason Derulo convertirse en un influencer de TikTok es algo que nunca vi venir", escribió un usuario de Twitter. Su éxito en TikTok es solo uno de los últimos giros en la trama de 2020.

Para algunos espectadores, Derulo no es alguien a quien consideres una megaestrella.

¿Quién es Jason Derulo?

Nacido en Florida de padres haitianos (su verdadero nombre es Jason Desrouleaux), Derulo no es un artista a quien el mundo espera sin aliento para ver qué proyecto tiene en camino.

Su afición a las sudaderas con capucha sin mangas no marcará tendencias, y su base de seguidores no existe como un apodo que induce el sudor que está en espera, listo para reunirse con una acción específica si tiene algo menos que una evaluación brillante de su estrella: vea el Beyhive, Barbs y ARMY, aunque esta historia podría poner a prueba esa teoría.

Antes de la actual pandemia mundial, que ha detenido la vida tal como la conocíamos, Derulo tenía más probabilidades de estar bromeando sobre caerse de las escaleras en un espectáculo de premios al que no asistió, o su semi bulto censurado que aparentemente tuvo que ser eliminado de su actuación como un felino de en el live action de Cats.

Pero Derulo ha encontrado un nuevo carril en TikTok con los ojos y la atención de casi todos los Generación Z con un teléfono al alcance.

La fama de Jason en Tik Tok

La música de Derulo tuvo su momento de manera orgánica y pura como lo pretendían los dioses de TikTok cuando su sencillo de 2015 "Get Ugly" proporcionó la banda sonora de una serie de videos salientes. Pero desde entonces, ha creado un equipo de creación de contenido que ayuda con efectos especiales, coordinación de acrobacias, prótesis y maquillaje.

Sus colaboradores incluyen al fotógrafo australiano David Strib, quien previamente había estado documentando los viajes de Derulo alrededor del mundo después de que se conectaron en Instagram, el creador de contenido Max Goodrich y Frumes, quien se convirtió en el coprotagonista perfecto en algunos de sus TikToks más populares.

"Con TikTok, puedo mostrar quién soy, mientras que en otras aplicaciones no prosperaba tanto porque no podía mostrarme", dijo Derulo en una entrevista reciente con Complex.

Con un seguimiento de TikTok de 29,3 millones de usuarios en el momento de la publicación, superando a los de sus Twitter, Instagram y YouTube combinados, su creciente popularidad no ha pasado desapercibida, incluso para aquellos que lo han descartado como "cursi" (corny en inglés). (Para aclarar, "cursi" no pretende ser despectivo).

Hoy, ha podido combinar sus siguientes y nuevas afiliaciones en el éxito de las listas y una actualización profesional. Junto con la creación de contenido original (publica de cuatro a seis veces al día), Derulo capitaliza los desafíos al aumentar la apuesta con su equipo de producción profesional.

Los resultados de todo ese arduo trabajo son difíciles de ignorar. Su cuenta ha estado ganando seguidores a un ritmo rápido, y cada millón está marcado con una "comida milli", que presenta un brebaje al estilo Man v. Food, como la hamburguesa de donas que creó para celebrar 17 millones de seguidores. Con 21 millones de seguidores, colaboró con el famoso chef Gordon Ramsay para hacer un postre de pastel de lava.

Vale la pena señalar que TikTok es un espacio donde puedes ganar seguidores sin ser una celebridad tradicional; La cuenta más seguida en la aplicación pertenece a Charli D'Amelio, una bailarina de 16 años con más de 70 millones de seguidores.

Y Derulo se destaca en parte porque sus compañeros en la plataforma ni siquiera lo intentan. En otras partes de TikTok, Justin Bieber (16.3 millones), Kylie Jenner (13.9 millones) y Ariana Grande (17.4 millones) tienen grandes audiencias con mucho menos esfuerzo que lo que Derulo gasta para él.

Grande, por ejemplo, no ha subido un TikTok desde 2016, cuando la aplicación todavía se llamaba Musical.ly. Pero aunque Derulo no es la celebridad más seguida en TikTok, no está muy lejos de Will Smith (31,4 millones), y puede asegurar el título si mantiene la producción.

Su contenido ha generado más de 500 millones de me gusta de forma acumulativa, y ahora está colaborando con Walmart y PUBG Mobile. Su sencillo más reciente, "Savage Love", muestra un ritmo que se hizo popular en TikTok.

Y aunque Derulo recientemente desestimó las afirmaciones de que estaba ganando $75,000 por publicación, sí insinuó que la cifra real era más alta, pero no lo reveló, porque eso sería "de mal gusto". (La estimación inicial de $75,000 vino del casino en línea, que compiló una "TikTok Celebrity Rich List" y clasificó a Derulo en el número 6. En el momento de la inclusión, tenía 15 millones de seguidores; ahora, a medida que su audiencia se acerca a los 30 millones, según ese cálculo, es más probable que la cifra se acerque a los $150,000 por publicación).

El activismo de Jason en la app de videos

Pero si bien Derulo ha elegido colaborar con algunos de los usuarios de más alto perfil de la plataforma, como Dixie D'Amelio, Addison Rae y los Hermanos López, es interesante ver quién queda fuera, es decir, los creadores de la Generación Z que anteriormente lo marginaron en TikTok por ser " feo", "pobre" o negro.

En un momento de juicio racial tanto en la vida real como en línea, una de las estrellas en ascenso de TikTok parece comprometida a mantener la jerarquía social que posiciona a los creadores que son negros, marrones, de bajos ingresos o que tienen una discapacidad en la parte inferior.

Con pocas excepciones, Derulo ha optado por alinearse con muchos Tiktokers que ya son populares, lo que sugiere que solo unos pocos están invitados a su reino. Jason Derulo considera que su papel como "rey" de TikTok es una especie de deber autoimpuesto.

En su entrevista con Complex, dijo: "La gente comenzó a llamarme el rey de TikTok y yo estaba como, woah, eso es mucha presión. Pero decidí usarlo, usar esa corona y ser un líder y apoyar a los jóvenes creadores, los primeros creadores que no tienen muchos seguidores".

Derulo ahora se ha posicionado como el santo patrón de los influencers, organizando "cenas hibachi" en su casa para ellos mientras expresa su apoyo y disposición para ser un aliado. Le dijo a Zach Sang del podcast Just the Interviews que cree que los influencers obtienen el "extremo corto del palo" y están "mal pagados, a pesar de que les pagan mucho dinero en este punto, ganan millones de dólares pero [están] todavía mal pagado".

En un espacio donde los seguidores, el compromiso y la viralidad son su propia moneda a la que las marcas esperan acceder habitualmente, no se puede subestimar el énfasis en el crédito y el impacto del intercambio de plataformas.

Hoy en día, los creadores de Black TikTok rutinariamente tienen que lanzar campañas para reclamar los momentos culturales de Internet que han creado después de que un TikToker blanco, generalmente más próspero, aunque talentoso, lo recoge y corre sin crédito.

El potencial del impacto de Derulo para corregir este problema es evidente con este TikTok editado por Isaiah "EyeJay" Hinton, de 23 años, un artista de efectos visuales de Chicago que lanzó a Derulo en Twitter para una oportunidad en mayo.

Si bien no vino con ninguna compensación monetaria, Hinton le dijo a BuzzFeed News que desde que Derulo decidió etiquetarlo en TikTok ha atraído a 10,000 nuevos seguidores, y el trabajo del cliente ha comenzado a llegar.

En la entrevista de Complex, Derulo dijo: “TikTok es una buena comunidad, mientras que no creo que Instagram tenga eso. No creo que Snapchat tenga eso". Sin lugar a dudas, TikTok se ha convertido en uno de los lugares más emocionantes para el entretenimiento y el contenido creativo, una distracción bienvenida en un momento en que casi todo es malo, pero Derulo no tiene ni idea de los problemas en la aplicación o ha elegido activamente pasarlos por alto.

Los críticos han acusado a la aplicación de racismo, apropiación y desafíos crueles e incapaces. Aún así, Derulo ha presentado una invitación abierta para que los jóvenes influencers lo "utilicen".

"No necesito nada de regreso", dijo en el podcast de Zach Sang . “No es ese tipo de ambiente. Permíteme ser una columna vertebral para ti. Permíteme ser una voz para ti. Cualquier cosa que necesites, déjame ser eso.”

El apoyo que Derulo ha extendido a los jóvenes creadores aparentemente solo ha sido a creadores ya famosos en Straight TikTok. Podría decirse que estas colaboraciones lo han beneficiado sobre todo. Mientras tanto, los creadores negros en la misma plataforma están pidiendo equidad y una oportunidad justa de lograr un éxito similar.

Una oportunidad perfecta para poner en práctica el poder de Derulo habría sido en marzo, cuando Thaddeus Coates, un estudiante de diseño gráfico negro de Nueva York y creador del desafío "Hit Every Beat", fue dejado de lado en un momento de baile que él creó.

En cambio, Derulo estaba entre los que participaron en el borrado de Coates en TikTok cuando realizó el desafío con Addison Rae, de 19 años (la segunda cuenta más seguida de TikTok). Incluso si no fue intencional, alguien que se posicione en la cima de la jerarquía de TikTok debería saber el valor del crédito del que Coates sin duda se habría beneficiado.

En conjunto, estos momentos plantean la pregunta de quién se está beneficiando realmente de quién y cuán sincero es el aliado de Derulo.

Con pocas excepciones, los intentos poco entusiastas de Derulo de dar la bienvenida a los creadores negros en TikTok no coinciden con su retórica, considerando sus propias declaraciones potencialmente controvertidas sobre cómo solo las personas negras lo consideran cursi. "Como afroamericanos, a veces tenemos que mirarnos a nosotros mismos y decir: '¿Por qué nos odiamos tanto?'", Le dijo a Complex después de afirmar que "noquearía" a cualquiera que lo llamara cursi.

"Siempre trato de atraer a los negros porque esa es la única forma en que vamos a llegar al siguiente nivel", dijo Derulo. Pero sus acciones recientes en la plataforma, no solo con los creadores de Black, sino también con TikTokers menos conocidos, sugieren que aún queda trabajo por hacer.

Derulo espera que su música triunfe por Tik Tok

Jason también parece estar aprovechando su capital de influencia TikTok en su carrera musical al cosechar dos de los sonidos más virales de la aplicación para sus últimos singles, pero no sin controversia.

El cantante de 30 años ha podido colaborar con dos de las tiktokers con más seguidores del mundo, Charli D'Amelio y Addison Rae. Sin embargo, son muy pocas las ocasiones en que Jason ha aparecido con creadores menos populares/Foto: Youtube

Durante su entrevista con Zach Sang , Derulo rechazó cualquier sugerencia de que la canción "Laxed (Siren Beat)", creada por el músico neozelandés de 17 años Joshua Nanai, también conocido como Jawsh 685, ya era un éxito antes de su decisión de probar el sonido y provocar una versión no autorizada de su sencillo "Savage Love" en mayo.

"Obviamente, obtienes una pequeña ventaja de TikTok, pero no va a crear un éxito", dijo. Argumentó que un solo instrumental no podía hacer una oferta de gráfico. No solo la historia musical dice lo contrario, sino que ciertamente no impidió que el productor de Brooklyn, Baauer, fuera el número 1 con "Harlem Shake" de 2013.

El problema más amplio aquí, sin embargo, fue cómo Derulo lanzó alcistamente su sencillo con el ritmo de Nanai, música que el adolescente creó para reconocer su herencia de Samoa y la isla Cook. Derulo inicialmente no le dio crédito; Mientras tanto, según Variety, el adolescente ya estaba en medio de las discusiones de la etiqueta y explorando sus opciones de artistas que podrían estar en el single, incluido Derulo.

El problema se resolvió en junio, y el single se lanzó oficialmente con Nanai y Derulo acreditados en la pista, que ha encabezado las listas de transmisión y actualmente es el número 1 en el Reino Unido. Pero como alguien que se ha posicionado como un defensor desinteresado de influencers y creadores, seguramente Derulo debería saberlo mejor.

Derulo siguió esto el 3 de julio con el lanzamiento de un remix "Coño" , aprovechando la reciente popularidad de la canción en TikTok, que fue lanzada originalmente en 2017 por el DJ holandés Puri y los raperos Jhorrmountain y Adje.

Más allá de su propio avance, el impacto del nuevo poder de influencia, el TikTok de Derulo está en debate. Al igual que muchas figuras a la vista del público, Derulo se ha alineado para mostrar su apoyo al movimiento Black Lives Matter; reconoció esto con dos TikToks antes de regresar a la programación de siempre.

También te puede interesar: ¿Quiénes son las estrellas de Tik Tok mejor pagadas?

Para una estrella que durante mucho tiempo se consideró cursi y ahora ha aprovechado esto en contenido de oro, quizás lo más curioso que Derulo podría hacer es comenzar a aprovechar ese poder en un cambio visible en una plataforma que ha comenzado a enfrentar sus propios problemas detrás de escena.