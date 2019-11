Jason Derulo lució su “ANACONDA” ¡Nadie puede resistirse a verlo! (FOTO)

El famoso cantante Jason Derulo causó furor en las redes sociales, luego de que publicara una tremenda imagen en donde ha mostrado la proporción de su miembro, haciendo enloquecer las redes sociales.

Resulta que el cantante de 30 años, compartió una foto de su reciente viaje a Bali con los fanáticos, en donde aparece nada más y nada menos que con un mini bóxer, donde lo único que la gente notó acerca de la toma fue la tremenda marca que se le hizo por delante.

Jason compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram la foto de él usando el par de bóxer negro mucho más pequeño y apretado del mundo mientras estaba parado en el borde de una piscina infinita, que ha bastado para que a muchos se les calentara la mirada y por supuesto, muchos otros aseguraran que era toda una edición fotográfica.

La imagen por supuesto ha hecho arder el Instagram con una ola de comentarios que dividen la audiencia internauta, pues lo que se ve en la imagen es aparentemente exagerado que hace volar más allá de la imaginación a los fans del cantante, que se atrevió a contestar que lo que traía entre las piernas era una “anaconda”.

Por si fuera poco, el intérprete de “Swalla” y “It Girl” ha hablado sobre la imagen que publico en su red social, aclarando que la 'anaconda' que se hizo viral en las redes sociales no está editada y argumentó que: “los haitianos nos vemos diferentes”.

“Es muy natural, bebé. 'Fue en Bali. Honestamente, no sentí que esa sería mi foto más querida cuando me despertara esta mañana ', ha comentado tambie el cantante para el portal TMZ durante el fin de semana.

Por último, cuando se le preguntó sobre photoshop Derulo aclaró que: '¿Photoshop? Photoshop? No me hagas [sacarlo]. 'No hay suficientes mujeres en esta área. Solo sé que nosotros, los haitianos, nos vemos diferentes''.

Cabe destacar que han pasado un par de semanas grandes para la estrella, que recientemente reaccionó a las críticas del trailer “Espeluznante' de Cats, en el que interpreta a Rum Tum Tugger.

