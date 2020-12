Jared Padalecki protagoniza la nueva serie “Walker" de The CW, ¡Mira el tráiler!/Foto: Fórmula TV

The CW se despidió de Supernatural a principios de este año, pero los fanáticos pronto se reunirán con Jared Padalecki en la red. Después de que el actor se separó de Sam Winchester, la estrella regresará a la televisión en breve como Cordell Walker en un reinicio del clásico drama "Walker, Texas Ranger".

Esta nueva serie pondrá a Padalecki en un papel muy diferente al que los fanáticos vieron en Supernatural, y el primer avance de esta nueva serie ya está disponible.

No toma mucho tiempo enterarse de que la esposa del guardabosques fue asesinada recientemente, pero parece que algo anda mal con la situación. Walker no está convencido de que la muerte de su esposa sea lo que parece, y este primer tráiler muestra hasta dónde llegará para encontrar la verdad.

Padalecki parece deslizarse fácilmente en este papel, y la estrella ha estado abiertamente entusiasmada con esta serie de reinicio desde hace algún tiempo. Junto al actor en Walker está Keegan Allen, quien interpreta a Liam Walker, el hermano menor de Cordell.

Mitch Pileggi interpretará a Bonham Walker, el patriarca de la familia Walker. Genevieve Padalecki, quien está casada con Jared Padalecki en la vida real, también protagonizará el programa como la difunta esposa de Cordell. Aparecerá en flashbacks a lo largo de la serie, por lo que parece que este reinicio es un verdadero asunto familiar.

Walker, Texas Ranger fue protagonizada en los 90's por el actor Chuck Norris. Ahora en el nuevo reboot, Padalecki tomará el papel principal

¿Cuándo ver la serie de The CW "Walker"?

La serie Walker está programada para debutar en The CW a partir del 21 de enero de 2021. Si quieres saber sobre la saga, esta es una sinopsis de la historia:

Walker, una reinvención de la serie de larga duración "Walker, Texas Ranger", protagonizada por Jared Padalecki ("Supernatural") como Cordell Walker, un viudo y padre de dos hijos con su propio código moral, que regresa a su hogar en Austin después de estar encubierto durante dos años, solo para descubrir que hay un trabajo más duro por hacer en casa.

Intentará reconectarse con su hijo creativo y reflexivo (Kale Culley, "Me, Myself and I") y su hija adolescente testaruda y algo rebelde (Violet Brinson, "Sharp Objects") y sortear los enfrentamientos con su familia.

El hermano (Keegan Allen, "Pretty Little Liars") que intervino durante la ausencia de Walker, su perceptiva madre (Molly Hagen, "Herman's Head") y su tradicional padre ganadero (Mitch Pileggi, "The X-Files"). El ex colega de Walker es ahora su Capitán Ranger, (Coby Bell, "The Game").

