Jared Leto sí quiere tatuarse el nombre de Belinda

Ambos cantantes y actores son amigos desde hace varios años/Foto: Univisión

Jared Leto y Belinda mantienen una amistad desde hace varios años, algo que solo los verdaderos fans de ambos artistas saben. Sin embargo, durante una entrevista con el youtuber, El Escorpión Dorado, el fundador de la banda 30 Seconds to Mars aseguró que él no tendría ningún problema en tatuarse el nombre de la cantante y actriz de origen español.

Como parte de la promoción de su nueva película “Morbius”, Jared tuvo una plática con el divertido youtuber mexicano, quien al saber de la amistad que mantiene el estadounidense con la cantante de “Bella traición”, decidió preguntarle si se haría un tattoo en honor de Beli, y Leto declaró que sí.

En La Verdad Noticias te hemos informado que las ex parejas de Belinda suelen hacerse tatuajes para mostrar su amor hacia la famosa; y aunque el cantante estadounidense de 50 años de edad no ha sido pareja de Beli, no tendría problema en tatuarse por ella.

Jared Leto admira la trayectoria de Belinda

El Escorpión Dorado cuestionó al vocalista de 30 Seconds to Mars si se haría el tatuaje en honor a la cantante de “Amor a primera vista”: “Tendrás los hu*vos para ponerte un tatuaje que diga ‘Belinda’”, cuestionó el youtuber.

“¿En el cuello?”, respondió Jared. “En el cuello, pecho, en la cara. Tú conoces a Belinda, ella es nuestra amiga”, dijo el Escorpión. “Claro que sí...”, aseguró Jared. “¿Te tatuarías a Belinda?”, volvió a preguntar el youtuber. “Estás hablando de una cantante muy talentosa y que también es actriz. Wow, sí claro ella es genial”, admitió Jared Leto, quien parece admirar a Belinda, gracias a su larga trayectoria artística.

Cabe destacar que la propia Beli de 32 años de edad ha revelado que mantiene una amistad con Leto desde hace más de ocho años, y que suelen hablar por redes sociales. Por lo que es posible que ambos se tengan un gran aprecio.

¿Cómo se mantiene tan joven Jared Leto?

Así luce Jared, quien en diciembre de 2021 cumplió 50 años/Foto: Instagram

Algo con lo que muchos se sorprenden es con la edad del cantante y actor, ya que con más de 50 años, sigue luciendo igual de espectacular que cuando inició su carrera. Y sus secretos para verse “eternamente” joven son una estricta dieta vegana que rara vez rompe.

Además de tener una continua rutina de yoga, deporte del que el actor es un absoluto fan. Asimismo, el cantante Jared Leto cuida mucho sus rutinas de sueño, tomándose una siesta siempre que tiene una oportunidad.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!