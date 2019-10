Jared Leto quiso evitar ser reemplazado por Joaquin Phoenix como el "Joker"

El éxito obtenido en la nueva película de “El Joker” por Joaquin Phoenix ha sido tanto que hirió los sentimientos de su anterior actor, fue el caso de ver a un Jared Leto enojado con la idea de ser reemplazado para representar al personaje y quedar atrapado en un estereotipo que nunca logró mostrar su verdadero potencial en DC Universe.

Si bien la película dirigida por Todd Phillips ya es un éxito en taquilla, fuentes informaron que Jared Leto intentó parar su producción en cuanto se enteró que no sería quien interpretará al Joker, otras incluso comentaron que el actor intentó convencer a Irving Azoff, su representante musical, de ayudarlo a hablar con Warner para cancelar el proyecto.

Cuando se le preguntó a Azoff sobre el rumor, el medio The Hollywood Reporter mencionó que él no quiso declarar nada al respecto, por otra parte el actor y él ya no trabajan juntos, lo que generó aún más dudas sobre el comportamiento de Leto con la nueva producción de “El Joker”.

Más información sobre el origen del conflicto, resulta que debido a un disgusto entre Warner con Jared Leto, quien constantemente hizo bromas pesadas a los demás integrantes del “Escuadrón Suicida”, lo que molestó a la compañía llegando a la decisión de no hacer una película en solitario.

Otras fuentes señalan que incluso el director de Suicide Squad, el señor David Ayer no estuvo contento con la interpretación de Leto como el Joker y menos con el comportamiento que demostró durante la producción de la película.

De esto podemos comprobar cuán importante fue para Warner su versión del Guasón, castigandolo con una aparición menor a 10 minutos durante toda la película del “Escuadrón Suicida” y negándole su participación en la nueva película enfocada en Harley Queen, llamada “Birds of Prey”, dirigida por James Gunn para el 2021.

