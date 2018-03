Jared Leto protagonizará a Hugh Hefner en filme sobre su vida

A tan sólo cinco días de la muerte de Hugh Hefner, creador de la revista Playboy, se ha confirmado que se realizará una película biográfica del magnate. El proyecto estará bajo la dirección de Brett Ratner, quien confirmó a Jared Leto como el protagonista de la trama, de acuerdo a The Hollywood Reporter. “Jared es un viejo amigo. Cuando él escuchó que yo tenía los derechos de la historia de Hefner, me dijo que él quería actuar y quería entender todo. Yo realmente creo que Jared puede hacerlo. Él es uno de los mejores actores hoy en día”, contó Ratner a la publicación. Según el mismo medio, este trabajo se habría planeado desde el 2007, año en que se consideraba a Robert Downey Jr. para encabezarlo, pero los derechos caducaron y el productor pudo recuperarlos hace apenas unos años, por lo que ahora Leto sería en indicado para realizarlo. Se comenta que Leto acudió recientemente a la a la mansión Playboy pero no pudo conocer al empresario debido a que Hugh tenía un problema de salud. Hugh Hefner falleció el pasado 27 de septiembre por muerte natural a los 91 años. Agencias México

