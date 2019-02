Jaqueline Bracamontes presume a sus gemelitas en redes sociales

La conductora de La Voz Us, Jaqueline Bracamontes, celebró los dos meses de vida de sus hijas gemelas Emilia y Paula, por lo que decidió compartir su felicidad con sus seguidores, mostrando que tanto han crecido sus hijas desde su nacimiento el 20 diciembre 2018.

Emilia y Paula se convirtieron en la cuarta y quinta hija de la pareja conformada por Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes, sumándose a Jacky, Carolina y Renata.

La actriz y conductora de 39 años de edad ya había mostrado previamente el rostro de sus hijas, a través de una entrevista hecha por la revista ¡HOLA!, sin embargo, en esta ocasión, con la publicación de Jaqueline Bracamontes se pudieron apreciar más detalles, como el color de sus ojos y cabello.

Aunque la originaria de Guadalajara buscaba concebir un varón, Jaqueline Bracamontes y Martín Fuentes han decidido que Emilia y Paula serían sus últimas hijas, esto según una entrevista que dio la conductora con Mezcal Tv, donde aseguró que ya se operó para no tener más hijos.

"Ya me operé, o sea que este es el último. Ya no más, diosito por favor no me vayas a jugar con eso. Ya me operé porque luego he escuchado de casos que se operan y ¡tómala! No, me muero", declaró la conductora