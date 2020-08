Japón reaccionan al nuevo video musical animado al estilo Ghibli de Billie Eilish

En su catálogo de éxitos de electropop etéreos y emocionales, se retrata a sí misma como impetuosa y combativa en su gran éxito "Bad Guy", y esta tendencia continuó con su video agresivamente vívido de “you should see me in a crown”, dirigido por un colaborador. Takashi Murakami.

Su reciente sencillo, “my future”, difiere bastante de estas ofertas anteriores no solo en el tono sino en su presentación. En el video de “my future”, una representación mucho más serena de Billie Eilish deambula por una pradera exuberante y disfruta de la presencia de la naturaleza, mientras que la letra de su canción promete que está "enamorada de [su] futuro" y "No puedo esperar para conocerla".

Los colores intensos y los primeros planos de las hojas cubiertas de rocío han ganado comparaciones inmediatas de los fanáticos de Eilish con las obras de Studio Ghibli. La naturaleza no solo juega un papel muy importante en el video, guiando cuidadosamente a la cantante de una noche lluviosa a la luz de la luna antes de literalmente entrelazarla en ramas y sostenerla a la luz del sol. En el camino, se encuentra con ranas adorables y redondas, arañas que tejen sus telas y una serie de curiosas y diminutas plantas que se sentirían como en casa en "My Neighbor Totoro" o "Nausicaa.".

El video fue producido por el estudio australiano Chop Studio, con sede en Melbourne, que trabajó en videos musicales para Hot Chip y produjo animación publicitaria para series famosas como "Rick and Morty" de Adult Swim. El video ha sido un gran éxito entre los fanáticos occidentales, e incluso el incipiente fandom japonés de Eilish parece encantado con los paralelismos.

Si bien muchos usuarios en Twitter compararon el contenido del video con Ghibli, Akira o el árbol nórdico Yggdrasil, otros lamentaron el cambio de estilo de los gráficos por computadora en 3-D de Murakami a una estética en 2D menos extravagante. Ciertamente hubo fanáticos del nuevo estilo.

“Esta es la primera canción nueva de Billie Eilish desde febrero. El video de la canción también está animado. Los artistas nos dan a los fans regalos como este, incluso en los momentos difíciles ... Tomar toda esa imaginación y canalizarla en algo expresivo es la definición de ser “artístico”. Realmente respeto a quienes pueden hacer eso. El anime es probablemente una de las mejores formas de motivar a los japoneses, ¿no es así? "

Todo puede parecer profundamente abrumador este año, pero con suerte, el video de “my future” puede ayudarlo a relajarse y recordar que hay mucha esperanza por delante.